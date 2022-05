Marsala, la discarica di rifiuti in via Dionisio a Birgi

25/05/2022 14:00:00

Come sfondo ci sono le isole Egadi, Favignana e Levanzo in una foto, in un un'altra c'è Erice, ma nonostante la bellezza del paesaggio circostante, qualcuno abbandona lo stesso i suoi rifiuti in via Dionisio a Birgi.

Il lettore di Tp24, Francesco, ci segnala che questa strada, molto stretta, che porta all'aeroporto di Birgi, si trova in condizioni penose. "Ci sono isole di spazzatura e più di una volta ho visto gente buttare rifiuti - scrive Francesco - visto che l'area non è controllata e ovviamente la polizia municipale mi ha detto che non possono fare nulla se non li prendendo in flagranza".

