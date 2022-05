Al Vinitaly e alla ProWein 2022 di Düsseldorf Caruso&Minini alla conquista di nuovi mercati esteri

26/05/2022 09:15:00

La pandemia, per ben 2 anni, ha costretto le nostre aziende ad uno stop forzato e nonostante l'attuale contesto geopolitico e storico, estremamente delicato, che ancora oggi stiamo vivendo a causa della guerra, non ha impedito Caruso&Minini, azienda vinicola di Marsala, di partecipare a due grandi eventi di estrema importanza nel mondo del "vino". Stiamo parlando del Vinitaly "Salone Internazionale dei vini e distillati" svoltosi a Verona ad aprile scorso e di ProWein 2022 "Fiera Internazionale dei vini e liquori" a Düsseldorf (Germania) conclusosi nei giorni scorsi.

E dalla Caruso&Minini, emerge tutta l'euforia dei risultati conseguiti durante queste due fiere "Al ProWein abbiamo avuti parecchi incontri con professionisti che non erano presenti a Vinitaly, quindi con la nostra partecipazione ad entrambi gli eventi, abbiamo non solo raggiunto i nostri obiettivi ma i risultati sono stati ben oltre le nostre aspettative" affermano soddisfatti Andrea Artusio e Nicoló Calza.

La partecipazione di Caruso&Minini ad entrambi i saloni, ha confermato quindi il valore e l'importanza delle loro produzioni apprezzate nel mondo. "ll Vinitaly e il Prowein possono essere considerate le edizioni della ripartenza del settore vinicolo, una ripartenza tra l'altro alla grande per la nostra azienda che ha chiuso diversi contratti con operatori in diversi mercati esteri" conclude il Presidente Stefano Caruso.

Gli orizzonti economici dell'azienda vinicola diventano quindi molto più ampi e vasti, raggiungendo nuovi stati. Ad oggi questi sono i paesi che ospitano i vini dell'azienda marsalese: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca, Cina, Cipro, Corea Del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Inghilterra, Spagna, Stati Uniti D’america, Svezia Svizzera, Taiwan, Thailandia, Kirghizistan, Irlanda, Grecia, Ungheria, Vietnam, Russia, Sud Africa.

Non possiamo che essere orgogliosi che il vino siciliano, ed in particolare quello di Caruso&Minini potrà essere apprezzato e gustato in tutto il mondo.