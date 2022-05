Via Roma, marcia indietro del Sindaco Grillo

27/05/2022 06:00:00

Apri, chiudi, apri a metà. Nuova marcia indietro del Sindaco di Marsala, Massimo Grillo. La chiusura al traffico di Via Roma, l'arteria principale di Marsala, infatti, è durata lo spazio di un fine settimana. Il Sindaco ha fatto indietro tutta ancora una volta, e, alla faccia della dichiarata "svolta green" di Marsala, ha deciso di riaprire al traffico e allo smog il centro di Marsala, per venire incontro alle esigenze dei commercianti.

E insomma, dopo l'incontro con una delegazione di commercianti il Sindaco Grillo ha ceduto, tanto per cambiare, alle pressioni, e ha deciso di rivedere la chiusura della Via Roma, che avverrà solo la domenica, dalle 16 alle 21. In pratica, quando i negozi sono chiusi e, con il caldo, la città è deserta. A breve ci sarà la nuova ordinanza del comando dei vigili urbani.

Protestano famiglie e residenti. Nonostante i proclami sulla "sostenibilità", l'azione dell'amministrazione Grillo va in tutt'altra direzione: prima è stata cancellata la corsia dei bus in Via Roma, poi è stata abbandonata l'isola pedonale, mentre prima c'era un bus navetta che faceva gratuitamente il giro del centro storico, potendo parcheggiare allo Stadio, e del quale adesso si sono perse le le tracce.

Molto polemica la lettera di Salvatore, residente in via Roma:

Il sindaco Grillo fa un ordinanza per chiudere via Roma il fine settimana, un piccolo gruppo di commercianti si lamenta con una giustificazione alquanto ridicola dicendo "che vendono merce di cui il trasporto è necessario solo con un autoveicolo". Da questo mi chiedo quanto siano diventati pesanti i capi d'abbigliamento, i farmaci oppure la frutta e verdura. Via Roma è una strada dove non si trova mai parcheggio ed oggi regna il caos più assoluto, macchine che posteggiano in doppia fila, gli stalli riservati ai ciclomotori e motocicli occupati perennemente dalla auto, ragazzi in scooter che percorrono la strada in controsenso, elevato traffico che si crea nelle ore di punta con conseguente aumento dello smog ed inquinamento dell'aria, tutto questo mi sa che non ha niente a che vedere con il concetto di green e valorizzazione di via Roma, in ogni caso oltre i commercianti il sindaco dovrebbe sentire anche i residenti di suddetta via. Se vogliamo una città green dovremmo far diventare via Roma una grande area pedonale, dando ai locali la possibilità di mettere dei dehors, installare degli addobbi floreali, in modo da valorizzare questa via e ripristinare la circolare urbana. Il green non può essere solo una slogan ma dev'essere attuato con idee e progetti che valorizzino la città, basta vedere Palermo e come Orlando ha valorizzato alcune aree chiudendole al traffico e creando delle grandi aree pedonali.