Che fine hanno fatto i lavori dei pontili dello Stagnone. La telenovela continua...

09/06/2022 06:00:00

"I pontili dello Stagnone di Marsala", potrebbe essere questo il nome della prossima telenovela interamente ideata in Sicilia occidentale, scritta, sceneggiata e prodotta tra Trapani, Marsala e girata nella Laguna.

La questione dei pontili dello Stagnone di Marsala sembra davvero per intrecci e problemi che non finiscono mai, una di quelle classiche storie tipiche delle telenovela.

L'ultima puntata di questa tristissima vicenda, risale addirittura allo scorso gennaio, quando dopo anni di rinvii, di inagibilità e mancanza di fondi da destinare al ripristino, era stato finalmente approvato il progetto di manutenzione straordinaria e il Libero Consorzio aveva finalmente impegnato per i lavori di ripristino la somma di 100 mila euro per i nove pontili ed un solarium che da tanti anni aspettano un intervento.

Le strutture in legno dei pontili sono praticamente distrutte dal tempo e sono passati anni dall'ultima manutenzione, il maltempo poi ha fatto il resto.

Il progetto approvato a Gennaio - Con i soldi stanziati dall'ex Provincia che è gestore della Riserva, per conto della Regione, alcuni pontili dovevano essere sistemati e rimessi in sicurezza, altri, invece, ricostruiti di sana pianta, sempre in legno. La somma di 100.000 euro, era stata impegnata così: €. 70.000,47 per lavori, €. 2.179,82 per costi speciali della sicurezza e €. 27.819,71 quali somme a disposizione dell’Amministrazione. La progettazione e i lavori erano stati affidati alla ditta Anastasi Leonardo di Marsala, che aveva incaricato l'ingegnere Antonio Parrinello e il geometra Vito Silenio Sorrentino della predisposizione del progetto. Responsabile unico del procedimento era stato nominato il direttore della Riserva, Roberto Fiorentino.

Lavori mai iniziati e silenzio tombale - Ad oggi 9 giugno 2022, non solo i lavori non sono iniziati, ma non si sa assolutamente nulla di cosa sta accadendo o meglio, cosa impedisce lo svolgimento di questi lavori affinché i pontili tornino ad essere fruibili, visto che siamo in estate. Da quel che trapela, sembra che l’appalto sia stato revocato alla ditta per alcuni problemi. Ieri la redazione ha chiesto informazioni al direttore della Riserva, Fiorentino, che ha declinato l'invito a fare chiarezza su ciò che sta accadendo. Il Libero Consorzio di Trapani evidentemente non ha alcun interesse a dare notizie e aggiornamenti sulla situazione dei pontili. L'amministrazione comunale di Marsala, che non è competente sulla gestione e per i lavori, non fa però nemmeno quello che dovrebbe e potrebbe fare: cioè sollecitare il Libero Consorzio affinché si adoperi al più presto per la realizzazione di quanto promesso ad inizio anno.

Ed ancora una volta chi subisce è il territorio, la splendida Riserva dello Stagnone, sulla quale sembra esserci un vero accanimento e i tanto decantati servizi turistici che dovrebbe offrire la città. E la telenovela dei pontili dello Stagnone continuna....