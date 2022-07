Il "Cagliostro" sotto i 5 Stelle

19/07/2022 00:00:00

Sotto un italiano c'è un Cagliostro e un San Francesco. È un aforisma di Leo Longanesi, giornalista, scrittore, editore, pittore, aforista, disegnatore e caricaturista.

La casa editrice che porta il suo cognome fu dallo stesso fondata nel secondo dopoguerra, certamente non rientra tra i nati nello stivale che W.Churchill descrisse in questi termini:"strano popolo gli italiani il giorno prima 45 milioni di fascisti,il giorno dopo 45 milioni di antifascisti e partigiani,ma non risulta da nessun censimento siano 90 milioni".

Non è dato sapere se il britannico ispirò il milanese,il quale da intellettuale fascista,poco convinto come definito dall'ex giornale di partito del Msi poi AN Secolo d'Italia,s'interrogò sulla piroetta della gente italica e non amava la nascente democrazia.

Il patrono maschile d'Italia è molto conosciuto, il palermitano Alessandro conte di Cagliostro meno, egli fu un truffatore, avventuriero, alchimista ed esoterista La doppia personalità quando non si tratta della patologia è un comportamento molto diffuso. Lo sono gli attori per motivi professionali,lo è Toni Servillo il santo nel film I vesuviani, il siciliano nella Grande bellezza. Francesco Totti,beato soprattutto per i romani, ma anche per gli italiani Campione D'Europa fino a dieci secondi dal termine nel 2000 e Campione del mondo nel 2006,il conte allorquando sputò a Poulsen oppure perché provocò i tifosi laziali in un derby con il pollice verso.

In letteratura il dottor Faust,sublime il romanzo di T.Mann, probo allorché s'impegna nella ricerca della conoscenza, dannato nel vendere la sua anima al diavolo per ottenerla completamente.Nella classe politica italiana, ci sofferma su di essa perché l'autore del motto è del belpaese, chi più del "divo" Giulio Andreotti ha incarnato i due personaggi. Quale partito se non il m5s, doveva rendere il parlamento un Eden convertendolo ma ciò non è accaduto e da novello conte si è dedicato all'alchimia dei governi, prima gialloverde poi giallorosso, 17 mesi orsono avventurandosi nell'esecutiivo a guida Draghi "truffando" politicamente gli elettori con il mai con nessun partito e del movimento post-ideologico. In Sicilia indubbiamente lo è stato Totò Cuffaro, retto negli studi ai salesiani, medie e superiori e nella creazione del circolo siciliano don Luigi Sturzo,il resto è storia tristemente nota.

Per i comuni mortali impossibile divenire S. Francesco ma Cagliostro è sempre in agguato.



