Volley: L'Ericina Volley ripescata in B2 femminile.

28/07/2022 17:56:00

Il momento tanto atteso dalla Polisportiva Ericina 1985 e dall’intera città di Erice è arrivato.

La promozione in B2 non è più un sogno ma una realtà, la richiesta di ripescaggio è stata accolta favorevolmente e da quest’anno si disputerà un campionato di B2 che vedrà impegnata la squadra e tutta la società della Polisportiva Ericina 1985 in un campionato forte e combattivo con trasferte anche in Calabria.

Dopo essere stata la prima nel suo girone ed aver meritato lungamente la vittoria del Campionato di serie C femminile, l’Ericina volley ha perso due spareggi con il CUS Catania e con il Mascalucia, promosse sul campo e meritatamente in serie B2 ma la sua posizione di Prima del suo girone, dopo la richiesta di ripescaggio, le ha permesso di essere ammessa lo stesso al campionato di B2.

“Era il nostro obiettivo di quest’anno, dice il Presidente dell’ERICINA VOLLEY” Dr. Filippo Occhipinti, e nonostante tutto, siamo riusciti ad esserci anche noi.” Siamo orgogliosi di regalare a questa splendida città di Erice e a tutti gli appassionati di questa disciplina, la possibilità di assistere a partite di volley di alto livello ad avvicinare ancora di più giovani a questo splendido sport”.