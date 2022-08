Musumeci si ritira. Sembra la volta buona

10/08/2022 18:33:00

Sembra la volta buona. Nello Musumeci si ritira dalla corsa alla candidatura per le elezioni di Settembre in Sicilia. Non verrà ricandidato, si è messo l'anima in pace. Lega e Forza Italia, infatti, hanno chiuso un accordo: il nome del candidato sarà indicato da Forza Italia, e dunque da Gianfranco Miccichè, e sarà probabilmente Stefania Prestigiacomo.

"Basta con questo interminabile mercato nero dei nomi - dichiara Musumeci -. Cercatevi un candidato che risponda alle vostre esigenze. Mi rendo conto di essere un presidente scomodo. Ringrazio di vero cuore Giorgia Meloni e Ignazio La Russa per il convinto e tenace sostegno datomi. Torno a fare il militante".

"Accordo Lega-Fi per la candidatura in Sicilia? A mezzo stampa forse, noi non abbiamo fatto alcun accordo e non facciamo intese sulla stampa.

Non capiamo ancora l'ostilità nei confronti del presidente uscente Nello Musumeci ma comunque stiamo lavorando per l'unità della coalizione.

Sicuramente, Giorgia Meloni non si farà imporre nomi, la scelta va condivisa. Siamo sereni e al lavoro". Così il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa

“Avanza con forza la candidatura dell’onorevole Stefania Prestigiacomo come candidata presidente del centrodestra alle prossime elezioni regionali del 25 settembre. D’altronde, come potrebbe essere il contrario. Stiamo parlando di una donna che con merito è da sempre in Forza Italia; con un bagaglio di esperienza nelle istituzioni che non è secondo a nessuno. Ma soprattutto ha esperienza sul campo da vendere. Il suo nome è quanto di più autorevole e prestigioso si possa cercare, per un centrodestra che ambisca a governare unito la Sicilia”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia all’Ars, on. Tommaso Calderone.