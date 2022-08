Alla fine pare che il centrodestra candiderà Schifani 

12/08/2022 17:02:00

Renato Schifani é al momento il candidato più autorevole del centrodestra nella corsa alla Presidenza della Regione Sicilia. Il nome lo ha fatto il vicepresidente del senato Ignazio La Russa dopo un'indicazione di Berlusconi in alternativa a Stefania Prestigiacomo su cui Fratelli d'Italia avevano posto un veto politico.

Già giunti apprezzamenti positivi e gradimento da parte di tutti gli alleati del blocco di centrodestra, ad eccezione proprio di Forza Italia che non si é espressa ancora in modo ufficiale.

Ma i tempi stringono e difficilmente il plenipotenziario azzurro in Sicilia, Gianfranco Micciché, potrà giustificare una qualsiasi riserva su un candidato come l'ex Presidente del Senato, storico berlusconiano e palermitano doc. Schifani, 72 anni, avvocato, ex Dc, in Forza Italia dal 1995, senatore dal 1996, è stato presidente dell'aula di Palazzo Madama nella XVI legislatura. Dal 2013 al 13 aprile 2014 è stato presidente del Nuovo centrodestra e dal 2015 al 2016 è stato capogruppo al Senato di Area popolare.