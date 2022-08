Il Pd ha presentato il simbolo con il nome Chinnici. Schifani ha chiamato Musumeci 

14/08/2022 09:00:00

Ieri il Pd ha presentato il simbolo per la scheda per le prossime elezioni regionali del 25 Settembre.

C'è il nome di Rita Chinnici, candidata del centrosinistra alla presidenza, e la cosa ha fatto arrabbiare non poco i Cinque Stelle, che non volevano che ci fosse il nome di Chinnici nel simbolo del Pd.

"Il Pd siciliano somiglia sempre di più a quello nazionale, così non va". Così il referente del M5s in Sicilia, Nuccio Di Paola, commenta la notizia che i Dem hanno depositato il simbolo per le regionali con la scritta "Chinnici presidente". Nell'ultimo vertice di coalizione, i 5stelle avevano chiesto ai Dem di non inserire nel simbolo il riferimento a Caterina Chinnici per dare il segnale concreto che la candidata a governatore fosse "super partes". Richiesta che era stata respinta. "Sono certo che Chinnici a breve risponderà al nostro documento di 9 punti, il problema è il Pd: sta sottovalutando la situazione", aggiunge Di Paola.

Nel frattempo si apprende che il candidato presidente del centrodestra, Renato Schifani, ha chiamato Nello Musumeci. Il governatore uscente ha gradito: "Ho ricevuto in serata una piacevole telefonata da Renato Schifani. Gli ho rinnovato il sentimento di amicizia e stima che ci lega da tanto tempo. L’ho ringraziato per avere sempre difeso le ragioni del mio governo, in coerenza col suo profilo istituzionale. Siamo stati i primi, con Fratelli d’Italia, a proporre ieri il suo nome e saremo leali con lui anche in questa non facile ma esaltante competizione elettorale regionale".