Il movimento VIA appoggia Schifani

15/08/2022 22:12:00

Il movimento VIA, molto radicato in provincia di Trapani, annuncia il suo sostegno alla candidatura di Renato Schifani a Presidente della Sicilia.

Lo fa con una nota di uno dei coordinatori, Gaspare Vitrano:

Bene l’adesione di Ora Sicilia e del Movimento VIA, al progetto della lista Popolari e Autonomisti, che vede il naturale percorso al sostegno della candidatura di Renato Schifani a presidente della Regione Siciliana. Una sinergia importante, che si sviluppa all’interno di un progetto che condivide la stessa visione per la Sicilia, e dentro il quale ho già deciso di spendermi in questa competizione per rappresentare i territori all’Ars con una mia diretta candidatura.

Uniti per rafforzare la rappresentanza istituzionale oltre che politica sotto il segno dei valori autonomisti e popolari.

Sono convinto che questa sintesi porterà un contributo notevole e necessario alla compagine di centro destra, sapremo affrontare con determinazione e serietà questa competizione elettorale sostenendo l’autorevole candidatura a presidente della Regione di Renato Schifani, politico di lungo corso, persona capace e stimata in tutti gli ambienti.