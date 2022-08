Regionali 2022 in Sicilia: presentati 38 simboli elettorali

15/08/2022 09:00:00

Sono 38 i simboli elettorali depositati negli uffici dell’Assessorato regionale alla Funzione pubblica per le Elezioni regionali siciliane del prossimo 25 settembre.

Ci sono, tra i simboli già depositati, il Pd, il M5S, Claudio Fava-Centopassi, Lista Chinnici Presidente, Dc nuova di Salvatore Cuffaro.

A pochi minuti dalla chiusura è stato presentato il simbolo si Azione e Italia Viva con il nome di Gaetano Armao, attuale vicepresidente della Regione siciliana, come candidato Presidente. Ieri il candidato Cateno De Luca aveva presentato i simboli delle 9 liste che sostengono la sua corsa a governatore: "De Luca sindaco di Sicilia"; "Sicilia Vera"; "Orgoglio Siculo con Cateno"; "Impresa Sicilia"; "Terra d’Amuri"; "Basta Mafie"; "Lavoro in Sicilia"; "Giovani Siciliani" e "Autonomia siciliana".

Le elezioni regionali per il Presidente della Regione e l’Assemblea regionale siciliana per la diciottesima legislatura si svolgeranno il prossimo 25 settembre, in concomitanza con le consultazioni nazionali. Le urne saranno aperte nell’unica giornata di domenica, dalle 7 alle 23. La ripartizione dei 70 seggi dell’Assemblea nell’ambito dei collegi elettorali, è elaborata sulla base della popolazione residente nell’Isola (5.002.904 abitanti), secondo l’ultimo censimento disponibile. Nel dettaglio, 62 seggi sono così distribuiti nei collegi provinciali: 6 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 13 a Catania, 2 ad Enna, 8 a Messina, 16 a Palermo, 4 a Ragusa, 5 a Siracusa, 5 a Trapani. Gli otto seggi residui sono assegnati ai collegi aventi i più alti resti.