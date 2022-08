Politiche, i candidati del Pd in Sicilia. Provenzano capolista

16/08/2022 11:05:00

Al termine di una lunga direzione, il Partito Democratico ha approvato la lista dei candidati alle Politiche del 25 Settembre. In Sicilia alla Camera capolista sarà Giuseppe Provenzano.

Ecco tutti i candidati.

Camera Sicilia 1-P01

Giuseppe Provenzano

Teresa Piccione

Carmelo Miceli

Milena Gentile

Camera Sicilia 1-P02

Giuseppe Provenzano

Giovanna Iacono

Gianluca Nuccio

Elisa Carbone

Camera Sicilia 2-P01

Stefania Marino

Giacomo D'Arrigo

Simona Caudo

Camera Sicilia 2-P02

Valentina Scialfa

Santino Scirè

Cristina Buffa

Francesco Laudani

Camera Sicilia 2-P03

Anthony Barbagallo

Glenda Raiti

Giuseppe Calabrese

Valentina Abaro

Questii invece i candidati dei collegi uninominali per la coalizione di centrosinistra in quota Pd. Sono tutti collegi che i sondaggi danno al centrodestra.

Camera Sicilia 1-U01

Erasmo Palazzotto

Camera Sicilia 2-U01

Gigi Bellassai

Camera Sicilia 2-U03

Valentina Scialfa

Camera Sicilia 2-U05

Giuseppe Arena

Camera Sicilia 2-U06

Felice Calabrò

I collegi mancanti, sono da definire, perchè sono candidatura che non deve indicare il Pd.

Questi i candidati per il Senato, quota proporzionale.

Capolista al Senato in Sicilia occidentale sarà Annamaria Furlan, genovese, ex segretaria generale della Cil, mentre in Sicilia orientale arriva Antonio Nicita, componente della segreteria regionale di origini siciliane. In Sicilia occidentale Antonello Cracolici, storico deputato Ars, scivola in seconda posizione: ieri in direzione si è astenuto scegliendo di non votare sulle liste in polemica con una scelta che penalizzerebbe la Sicilia che il 25 settembre sceglierà anche il nuovo presidente della Regione.

Senato Sicilia P01

Annamaria Furlan

Antonello Cracolici

Adriana Palmeri

Gandolfo Librizzi

Senato Sicilia P02

Antonio Nicita

Agata Iacono

Salvatore Branciforte

Antonella Russo

Da definire i candidati della coalizione per l'uninominale.