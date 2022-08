E' Antonio Ferrante il candidato del centrosinistra per il collegio di Marsala 

21/08/2022 13:36:00

E' Antonio Ferrante il candidato del centrosinistra per le elezioni politiche nel collegio uninominale di Marsala e della provincia di Trapani, per la Camera. All'esponente politico del Pd si è arrivati non senza polemiche, perchè, come abbiamo scritto ieri su Tp24, c'era il giovane trapanese Paolo Petralia Camassa, fino a pochi mesi fa assessore della Giunta Orlando, a Palermo, che aveva offerto la sua disponibilità. Ma non c'è stato nulla da fare.

Il collegio, comunque, è dato per perdente. Tutta la Sicilia, infatti, secondo le previsioni, sarà appannaggio del centrodestra.

Ferrante comunque sembra crederci: "Sarò candidato nel collegio uninominale della camera di Marsala, ringrazio Enrico Letta e Anthony Emanuele Barbagallo per l'opportunità di portare in parlamento le tante battaglie civili, ecologiche e sociali che abbiamo condiviso in questi anni. Da lunedì girerò il territorio accanto ai nostri segretari di circolo, i nostri amministratori, i nostri giovani per condividere idee e proposte".