Elezioni, ecco tutti i candidati in Sicilia alla Camera e al Senato 

23/08/2022 07:26:00

Ieri alle 20 è scaduto il termine per la presentazione delle liste elettorali delle consultazioni del 25 settembre e i vari partiti annunciano tra soddisfazioni personali e tensioni interne per gli esclusi le varie candidature.

Forza Italia

Ecco i candidati di Forza Italia alle politiche:

Senato: collegio plurinominale 1 Giovanni Miccichè, Daniela Ternullo, Nicola Li Causi, Rosalia Pennino; collegio plurinominale 2: Stefania Prestigiacomo, Antonino Scilla, Loredana Messina, Giacobbe Giovanni Giacobbe

Camera dei deputati: collegio Plurinominale 1 Sicilia1 Giorgio Mulè, Ada Terenghi, Marcello Gualdani, Anna Maria Crocchiolo; collegio plurinominale 1 Sicilia2 Bernadette Grasso, Giovanni Mauro, Mariadele Passalacqua; collegio plurinominale 2 Sicilia Margherita La Rocca, Michele Mancuso, Elia Francesca Martinico, Leonardo Burgio; collegio plurinominale 2 Sicilia2 Matilde Siracusano, Paolo Emilio Russo, Urania Papatheu, Giovanni Messina; collegio plurinominale 3 Sicilia 2 Paolo Emilio Russo, Bernadette Grasso, Giovanni Mauro, Chiara Quaranta.

Camera dei deputati Uninominale Collegio 5 (En-Me-Barcellona Pozzo di Gotta) Tommaso Calderone; Collegio 6 (Messina) Matilde Siracusano; Sicilia 1 collegio 1 (PA-Quartiere 11 Settecannoli) Gabriella Giammanco; collegio 6 (Tp - Marsala) Marta Fascina;

Senato della Repubblica uninominale collegio 3 (Ag-Cl-Gela) Stefania Craxi .

Partito Democratico

Il Pd ha presentato alla Corte d’Appello del Tribunale di Palermo le liste dei candidati alla Camera e al Senato, in vista dell’appuntamento elettorale di domenica 25 settembre. Giuseppe Provenzano, l’ex sindacalista Anna Maria Furlan, Vittorio "Bobo" Craxi, anche l'ex ministra della Scuola, allora in quota M5s, Lucia Azzolina, il campione di rugby Orazio Arancio e il presidente della comunità di Sant'Egidio, Emiliano Abramo. Sono alcuni dei nomi dei candidati presentati dal Pd in Sicilia nei collegi plurinominali e uninominali di Camera e Senato. Bobo Craxi tra i nomi più in evidenza che corre a Palermo per uno scranno a Montecitorio all’uninominale.

Per i collegi plurinominali in Sicilia occidentale capolista è l’ex ministro Peppe Provenzano, che assumerà questo ruolo sia nel collegio di Palermo che in quello di Gela, Agrigento e Marsala. Nel primo sarà accompagnato da Teresa Piccione, Carmelo Miceli e Milena Gentile, nel secondo da Giovanna Iacono, Gianluca Nuccio e Martina Riggi. In Sicilia orientale capilista sono Stefania Marino nel collegio Barcellona-Messina (con lei Giacomo D’Arrigo e Laura Giuffrida), Valentina Scialfa Chinnici in quello Catania-Acireale (insieme a Francesco Laudani, Cristina Buffa e Giuseppe Fisichella) e il segretario regionale dem Anthony Barbagallo in quello Ragusa-Siracusa (con lui Glenda Raiti, Giovanni Spadaro e Valentina Aparo).

Per quanto riguarda i collegi uninominali a scendere in campo in Sicilia occidentale sono Erasmo Palazzotto (quartiere Settecannoli di Palermo), Bobo Craxi (quartieri Resuttana - San Lorenzo), Maria Saeli di +Europa (Bagheria), Martina Riggi (Gela), Eleonora Sciortino (Agrigento) e Antonio Ferrante (Marsala); per la Sicilia orientale presenti Giuseppe Arena (Barcellona), Felice Calabrò (Messina), Emiliano Abramo (Catania), Chiara Guglielmino (Acireale), Gigi Bellassai (Ragusa) e l’ex ministra Lucia Azzolina di Impegno civico (Siracusa).

Al Senato in Sicilia occidentale la capolista del collegio plurinominale è l’ex segretaria della Cisl Annamaria Furlan: insieme a lei Rosario Filoramo, Adriana Palmeri e Gandolfo Librizzi. In Sicilia orientale a guidare la lista è Antonio Nicita, accompagnato da Agata Iacono, Salvatore Branciforte e Antonia Russo. Per quanto riguarda gli uninominali i candidati della Sicilia occidentale sono Ninni Terminelli (Palermo-Settecannoli), Stefania Marascia (Marsala) e Marina Castiglione (Gela); per la Sicilia orientale Orazio Arancio (Catania), Paolo Amenta (Siracusa) e Antonia Russo (Messina).

Terzo polo

Davide Faraone alla Camera, Carlo Calenda, Teresa Bellanova e Gaetano Armao al Senato. Questi gli elementi di punta che Azione e Italia viva hanno inserito nelle liste per le elezioni del 25 settembre, depositate stamattina alla Corte d’Appello del Tribunale di Palermo. Faraone sarà capolista in entrambi i collegi plurinominali della Sicilia occidentale: a Palermo e Bagheria sarà accompagnato da Luisa Lacolla, Alessandro Cucchiara e Laura Di Lorenzo; a Gela, Agrigento e Marsala da Cristina Scaccia, Luigi De Vincenzi e Mariella Barraco. Sempre per quanto riguarda i plurinominali alla Camera, capolista in Sicilia orientale è Gianni Palazzolo per Barcellona-Messina (con lui Rosaria Moschella e Andrea Ferrara), Giuseppe Castiglione per Catania-Acireale (insieme a Laura Tuccitto, Elia Torrisi e Carlotta Costanzo) e Pietro Coppa per Ragusa-Siracusa (con lui Bernadette Lo Bianco, Alberto Spitale e Concetta Piccione).

Agli uninominali i candidati sono Giuseppe Alessi (Palermo-Settecannoli), Giuseppe Caltanisetta (Palermo-Resuttana), Claudio Merlino (Bagheria), Emanuele Maganuco (Gela), Leonardo Ciaccio (Agrigento), Giulia Pantaleo (Marsala), Fabrizio Pulvirenti (Barcellona), Letteria Modica (Messina), Vincenza Ciraldo (Catania), Angelica Prestianni (Acireale), Salvatore Liuzzo (Ragusa) e Concetta Carbone (Siracusa).

Senato: Calenda sarà capolista nel collegio plurinominale della Sicilia occidentale: con lui, oltre a Bellanova, Giancarlo Garozzo e Concetta De Pasquale. In Sicilia orientale a guidare la lista sarà Anna Maria Parente, affiancata da Armao, Giusi Provino e Pierfrancesco Torrisi. La stessa Provino sarà candidata nel collegio uninominale di Palermo: gli altri candidati sono Giovanni Bavetta (Marsala), Michele Termini (Gela), Tiziana D’Anna (Catania), Marianna Buscema (Siracusa) ed Emiliano Lazzaro Papina (Messina).

Fratelli d'Italia.

Questi i candidati di Fratelli d’Italia in Sicilia.

Camera Sicilia 1 - P01 Giorgia Meloni Gianluca Caramanna Carolina Varchi Giampiero Cannella

Candidati uninominali Carolina Varchi

Camera Sicilia 1 - P02 Carolina Varchi Antonio Giordano Eugenia Maria Roccella Valfredo Porega Candidati uninominali Calogero Pisano Camera Sicilia 2 - P01 Maurizio Leo Carolina Varchi Francesco Rizzo Candidati uninominali Francesco Ciancitto

Camera Sicilia 2 - P02 Giorgia Meloni Manlio Messina Rosanna Natoli Gaetano Cardillo

Candidati uninominali Giovanni Luca Cannata

Camera Sicilia 2 - P03 Giovanni Luca Cannata Wanda Ferro Gianfranco Rotondi Eliana Longi Senato Sicilia - P01 Carmela Bucalo Francesco Scarpinato Giovanna Petrenga Mario Ravetto Candidati uninominali Raoul Russo

Senato Sicilia - P02 Nello Musumeci Carmela Bucalo Salvo Pogliese Giovanna Petrenga

Candidati uninominali Nello Musumeci Salvatore Sallemi Carmela Bucalo

Impegno civico in Sicilia.

Camera Sicilia 1 - P01 Caterina Licatini Andrea Giarrizzo Dalila Nesci Francesco D’Uva

Camera Sicilia 1 - P02 Lucia Azzolina Andrea Giarrizzo Roberta Alaimo Antonio Lombardo

Camera Sicilia 2 - P01 Francesco D’Uva Roberta Alaimo Andrea Giarrizzo

Camera Sicilia 2 - P02 Lucia Azzolina Andrea Giarrizzo Roberta Alaimo Antonio Lombardo

Candidati uninominali Lucia Azzolina

Sicilia 2 - P03 Lucia Azzolina Francesco D’Uva Roberta Alaimo Andrea Giarrizzo

Senato Sicilia - P01 Loredana Russo Fabrizio Trentacoste Cinzia Leone Sergio Vaccaro

Senato Sicilia - P02 Fabrizio Trentacoste Cinzia Leone Vincenzo Drago Loredana Russo.

Noi moderati in Sicilia

Camera Sicilia 1 - P01 Saverio Romano Ilaria Cavo Francesco Manniello Federica Maria Salerno

Camera Sicilia 1 - P02 Antonella Vecchio Domenico Scilipoti Manuela Renieri Calogero Palermo

Camera Sicilia 2 - P01 Ilaria Cavo Marcello Greco Antonella Biancofiore

Camera Sicilia 2 - P02 Davide Gullotta Francesca Pennisi Pietro Canzoneri Serena Gubernale

Camera Sicilia 2 - P03 Daniele Lentini Anna Maria Ajello Giuseppe Frasi Serena Gubernale

Senato Sicilia - P01 Maria Giuseppa Castiglione Silvano Bonanno Gabriella Capizi Domenico Incardona

Senato Sicilia - P02 Mario Luciano Brancato Antonia Portorivo Gianfranco Melillo Doriana Politanò

Lega

Questi i candidati della Lega in Sicilia.

Senato Capolista a Palermo Giulia Bongiorno

Sicilia orientale il deputato Antonino Germanà.

Camera capolista a Palermo e a Catania Antonino Minardo.

Ad Agrigento l’europarlamentare Annalisa Tardino

Ad Enna-Messina e a Ragusa-Siracusa c'è Valeria Sudano.

Uninominale Camera Valeria Sudano (Catania) Antonino Minardo (Ragusa)

Uninominale Senato Mario Barbuto