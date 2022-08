Italia e Sicilia al bivio: segui la campagna elettorale su Tp24 

23/08/2022 06:00:00

Da oggi tornano, con largo anticipo, gli appuntamenti con i talk e gli spazi di approfondimento della redazione di Tp24 e Rmc. Da oggi alle 9 e 30, in diretta radio e sulla nostra seguitissima pagina social, nonché in home, il punto con i fatti del giorno con "Buongiorno24".

Da martedì prossimo, 30 Agosto, torna anche in diretta, ogni giorno, alle 13 il talk più seguito del territorio, "Il Volatore", che inaugura anzitempo la sua 22° stagione.

In verità, non ci siamo mai fermati. I lettori di Tp24 sanno che anche quest'anno la nostra redazione non ha chiuso per ferie, perché l'informazione non va in vacanza. E adesso raddoppiamo gli sforzi per dare una copertura completa della campagna elettorale in corso per le Politiche e le elezioni regionali. Lo facciamo perché crediamo che una persona informata, ed informata bene, è una persona che magari vota con più giudizio e consapevolmente.

Come nel nostro stile, non faremo sconti a nessuno, e solleciteremo gli interlocutori su alcuni temi che per noi sono molto cari. Non vogliamo promesse irrealizzabili, nè do ut des che sembrano voti di scambio (la "flat tax" a destra, che piace tanto ai ricchi, il mese più di stipendio ai docenti promesso dal Pd ...). Ci sono cose importanti da fare, dal punto di vista della lotta al cambiamento climatico, che è un problema che in Europa riguarda l'Italia più di ogni altro Paese, fino ad una nuova, sana, "questione meridionale". Il Sud è scomparso, dall'agenda del governo, come dalla campagna elettorale. Non è un caso che la Sicilia venga utilizzata per catapultare con un seggio sicuro candidati del nord Italia che dei problemi dell'Isola sanno poco o niente.

Cercheremo di non farci travolgere dalla campagna elettorale, e di garantire il nostro lavoro di inchiesta e di denuncia che è ormai la cifra di Tp24.

Perché c'è un solo antidoto contro il disimpegno, il cinismo, l'indifferenza. La buona informazione. Che è una bussola per i cittadini disorientati. Noi ci siamo.

La redazione