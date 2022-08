Ecco chi sono i castelvetranesi in lista per le elezioni del prossimo 25 settembre

25/08/2022 08:30:00

A meno di qualche sorpresa, dovrebbero essere 6 i castelvetranesi in corsa per il prossimo 25 settembre, tra le elezioni politiche e quelle regionali.

Per le prime, ci sono due candidati al Senato.

Nicola Li Causi, fondatore del centro polidiagnostico Multimedical, candidato in Forza Italia in terza posizione. Figlio di Vito, fondatore del centro di medicina e riabilitazione Vanico, scomparso nel 2015 e candidatosi per il Senato nel 2013, nella lista PdS-Mpa, dopo una lunga carriera politica culminata nell’elezione alla Camera con i popolari dell’Udeur, nel 2006.

Giovanni Bavetta, medico ginecologo, ex direttore sanitario degli ospedali Villa Sofia-Cervello di Palermo ed ex commissario dell’Asp di Trapani, in pensione dal 2018, è candidato con Azione di Carlo Calenda. Nel 2020 è entrato a far parte dello staff della Commissione legislativa al Senato (occupandosi prevalentemente dei finanziamenti europei del PNRR), dopo aver aderito ad Italia Viva.

Per le elezioni regionali, il termine per la presentazione dei nomi si chiuderà domenica. Al momento, i castelvetranesi in lista sarebbero quattro.

Francesco Lombardo, imprenditore nel settore oleario, ex consigliere comunale, ex assessore durante le sindacature di Errante e Pompeo ed ex presidente del consiglio comunale, candidato con l’Udc.

Rosalia Ventimiglia, fisioterapista, per la DC Nuova di Totò Cuffaro, col ruolo di nuovo commissario coordinatore della città. Nessuna esperienza di politica attiva, a parte una candidatura al consiglio comunale di Castelvetrano per le amministrative del 2017, a sostegno di Luciano Perricone con Alternativa Popolare. Elezioni comunali che furono stoppate dallo scioglimento per mafia del comune.

Giuseppina Coppola, esercente, nella lista “De Luca sindaco di Sicilia”. Consigliera comunale eletta con i 5 Stelle, tra i primi fuoriusciti dal movimento.

Luca D’Agostino, giovane assessore pentastellato da circa 4 mesi, con quasi dieci anni di attivismo grillino alle spalle, ha proposto la sua autocandidatura sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle, che dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni.