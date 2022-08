Regionali, ultime ore per le liste: ecco i candidati in provincia di Trapani 

25/08/2022 06:00:00

Ultime ore, quantomai frenetiche, per le segreterie di partito che devono consegnare le liste regionali, il deposito è previsto per oggi e non oltre la giornata di domani, 26 agosto, alle ore 16.

Ultimi ritocchi e grandi aspettative per i candidati tutti, che si apprestano a correre per le elezioni regionali siciliane per il rinnovo del parlamento e del presidente della Regione.

Caterina Chinnici correrà a presidente della Regione per il Pd e i Cento Passi, dopo la rottura con il M5S e un qualche ora di riflessione la parlamentare europea ha deciso di continuare.

La lista del Pd pare essere abbastanza competitiva in provincia di Trapani, i candidati sono: Domenico Venuti, Linda Licari, Dario Safina, Pino Bianco manca una donna e fino a ieri sera erano alla ricerca di una figura da inserire in lista. Fuori Crinelli, nonostante gli appelli di movimenti e associazioni.

La situazione, circa le donne, è comune a molti altri partiti, fino all’ultimo secondo hanno avuto difficoltà a chiudere le liste per componenti mancanti.

Forza Italia schiera in campo Stefano Pellegrino, Toni Scilla, Nicola Li Causi e due donne, di cui una di Petrosino.



L’MPA corre con i candidati: Angelo Rocca, Claudia La Barbera, Enzo Sturiano, Maricò Hopps e Giuseppe Bonanno.

Rocambolesca la candidatura della Hopps che corre con la Lega per le nazionali, un terzo posto al plurinominale senato, mentre invece la sua candidatura alle regionali viene fatta fuori il contenitore legista, che viene occupato da Mimmo Turano, Eleonora Lo Curto, Pietro Marino e ad altri.

Un modo per confondere meglio l’elettorato e per creare caos...

Fratelli d’Italia viaggia con Nicola Catania, Sergio Tancredi, Peppe Bica e due donne su cui ancora ieri sera si stava lavorando.

Chiusa anche la lista della Dc di Totò Cuffaro: Giacomo Scala, Giuseppe Guaiana, Vito Gangitano, Rosalia Ventimiglia e un’altra donna ancora fino a tarda sera di ieri non confermata.

Tutte le liste del centrodestra appoggeranno il candidato presidente Renato Schifani.



Non correranno questa volta i socialisti, a darne notizia è Nino Oddo: “ll PSI siciliano ha preso in esame la situazione politica determinatesi a poche ore dal termine ultimo per la presentazione delle liste per le elezioni regionali del 25 settembre . I socialisti confermano il proprio sostegno, già del resto manifestato in occasione delle primarie, a Caterina Chinnici candidata presidente della coalizione progressista. Prendono atto con rammarico che all’ immediata vigilia della scadenza dei termini la lista Chinnici, dove si sarebbe configurata la partecipazione dei candidati socialisti in tutti i collegi, non verrà presentata. Questo di fatto impedisce la presenza organica del psi a questa competizione elettorale”.

Una pesante decisione che pone Oddo, nonostante sia segretario regionale, definitivamente fuori dall’agone politico regionale e nazionale.

Difficoltà anche per i Cento Passi di Claudio Fava che in provincia dovrebbe correre con una lista che fino a ieri pomeriggio era in alto mare.

Corrono nella lista De Luca sindaco di Sicilia, che fa riferimento al candidato presidente Cateno De Luca: Daniele Mangiaracina, Giuseppe Lipari, Jessica Fici, Giuseppina Coppola, Franco Orlando.

Pronta la lista anche di Italia Viva-Azione a sostegno del candidato presidente Gaetano Armao, in lista per IV ci sono Giovanni Bavetta, presente anche nel listino, Giuseppe Casabella, Francesca Incandela.

Questo l’assetto generale che potrebbe anche cambiare vista la rapidità dell’evolversi degli scenari politici.