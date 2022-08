Regionali, il listino di Di Paola, Chinnici, Schifani, De Luca, Armao

26/08/2022 15:23:00

Scadono oggi i termini per presentare i candidati per le elezioni regionali del 25 Settembre 2022. Oltre alle liste provinciali, bisogna presentare anche il "listino", cioè i deputati eletti in caso di vittoria del candidato presidente, come premio di maggioranza.

Il M5S ha sciolto le riserva sui nomi da inserire all’interno del listino. La compagine pentastellata questo pomeriggio ha consegnato la documentazione necessaria alla Corte d’A ppello di Palermo. Un listino, quello capitanato dal candidato alla presidenza della Regione Nuccio Di Paola, nel quale figurano tutti i volti pentastellati della legislatura appena conclusa. Si tratta infatti di Stefania Campo, Antonio De Luca, Jose Marano, Giovanni Di Caro, Roberta Schillaci e Giorgio Pasqua.

Per il centrosinistra, il listino guidato da Caterina Chinnici vedrà correre per l’eventuale premio di maggioranza, nell’ordine, Roberta Bellia, Antonio Calabrese, Cleo Li Calzi, Nicola Grassi, Cettina Martorana e Cesare Mattaliano quest’ultimo indicato da +Europa.

Definito il listino del centrodestra per le elezioni regionali in Sicilia. Ecco i nominativi depositati per il listino della coalizione di centro destra guidata da Renato Schifani. I candidati di Forza Italia Oltre all’ex presidente del Senato, Forza Italia schiererà anche l’agrigentino Riccardo Gallo Afflitto. I due esponenti di Fratelli d’Italia saranno Elvira Amata e Gaetano Galvagno. La Lega sarà rappresentata da Marianna Caronia ed i centristi di Mpa da Giuseppe Lombardo, nipote dell’ex presidente della Regione Raffaele. Federica Marchetta terza donna del listino in quota Udc-Dc, è la moglie del segretario regionale dell’Udc Decio Terrana.

Il listino di Cateno De Luca. E' aperto da una donna, Giulia Polizzi, studentessa universitaria di economia aziendale. Poi c'è deputato regionale uscente nonchè sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice. Poi Francesca Draia, sindaco di Valguarnera Caropepe. C’è, poi, il nome dell’ex Iena Ismaele La Vardera, portavoce di Sicilia Vera. Poi Marzia Maniscalco, avvocato di Caltanissetta. Infine Mirko Stefio, segretario nazionale del Movimento Siciliano d’Azione.

Infine, Armao ed il Terzo Polo. E’ stato definito il listino del Terzo Polo Azione Calenda e Italia Viva Renzi al fianco del candidato presidente della Regione Gaetano Armao. I candidati sono: Giulia Licitra di Siracusa, Fabrizio Di Paola di Agrigento, Giuseppina Valenti di Siracusa,Calogero Cittadino di Catania, Maria Grazia Cutrera di Ragusa, Giovanni Bavetta di Trapani.