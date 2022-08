Regionali, le liste per la provincia di Trapani di Cento Passi, Nuova Dc, Pd 

26/08/2022 16:00:00

Claudio Fava ha presentato oggi le liste dei candidati per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana. Questa la sua dichiarazione a commento della composizione delle stesse liste: "Gli anni di lavoro in Ars e sul territorio ci hanno permesso di presentare liste dei Centopassi più forti e più solide di cinque anni fa. Liste che in tutte le provincie raccontano una Sicilia concreta: amministratori, società civile, insegnanti, professionisti, volontari L'obiettivo è far vincere Caterina Chinnici e costruire uno spazio politico progressista ampio, inclusivo, capace di parlare a tutti e di rappresentare tutti: il progetto su cui i Centopassi sono impegnati da sempre".

Questi i candidati della provincia di Trapani, tra loro c'è il coordinatore provinciale di Articolo Uno, Antonio Gandolfo: Catalfio Antonino detto Antonio, Gandolfo Antonio, Giocondo Lorenzo, Marino Angela, Prinzivalli Carla.

Liste pronte e depositate per la Dc Nuova. A Trapani i candidati sono: Vito Gancitano, Peppe Guaiana, Serafina Marchetta, Giacomo Scala e Rosalia Ventimiglia. Ci sono ben due presidenti di consiglio comunale, Gancitano e Guaiana, con quest'ultimo indiziato per staccare il biglietto per l'Ars.

Anche il Pd ha presentato le sue liste. Per la provincia di Trapani sono confermati i nomi noti da giorni: Venuti Domenico, Bianco Giuseppe, Canino Lucia Daniela, Licari Maria Linda, Safina Dario. “Con un grande sforzo organizzativo e umano – dice il segretario regionale, Anthony Barbagallo – proponiamo liste forti e competitive riuscendo anche a superare alcune difficoltà organizzative".