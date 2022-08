Stefano Pellegrino (Forza Italia): Programma FSE+ per il 2021-2027, 1,5 mld alla Regione Siciliana

30/08/2022 18:28:00

La Regione Siciliana è tra le prime amministrazioni, unica del Mezzogiorno insieme alla Sardegna, ad aver ottenuto l’approvazione formale del Programma FSE+, il Fondo Sociale Europeo Plus, per il 2021-2027, con un investimento complessivo di 1,5 miliari di euro.

«Abbiamo ottenuto un grande risultato: il raddoppio delle risorse messe a disposizione dall’Europa per il lavoro, l’occupazione giovanile, l’istruzione e la formazione professionale - spiega il deputato regionale di Forza Italia Stefano Pellegrino, presidente della Commissione Affari Istituzionali - Dagli 800 milioni di euro della programmazione 2014-2020 la Sicilia riceverà circa 1,5 miliardi, che si aggiungono ai 500 milioni di euro stanziati sul Poc, il Programma operativo complementare. A tal riguardo, in Prima Commissione, si è lavorato in assoluta sinergia con gli altri componenti della commissione che presiedo. Infatti, con soddisfazione, abbiamo approvato il Disegno di legge sull’accoglienza ed inclusione sociale che rappresenta la base legislativa che potrà orientare le scelte gestionali di dette risorse. I nuovi trasferimenti di cui la Sicilia si doterà permetteranno di investire sull’inclusione sociale, di contrastare la povertà educativa, soprattutto infantile, di dare vita e linfa all’occupazione giovanile, di mettere in campo azioni sociali innovative dedicate all'inclusione lavorativa di gruppi svantaggiati, alle pari opportunità e alla lotta ad ogni forma di discriminazione».