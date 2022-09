Da oggi stop ai sondaggi. Fratelli d'Italia contro Peppa Pig ...

10/09/2022 06:00:00

Mancano 15 giorni alle elezioni.

Dalla mezzanotte di sabato non si possono più diffondere i sondaggi elettorali, per la legge sulla par condicio. Tra gli ultimi sondaggi, il più completo è stato realizzato da IPSOS per il Corriere della Sera. Fratelli d’Italia è dato stabilmente al primo posto col 25,1 per cento dei consensi, in aumento di due punti rispetto a una rilevazione IPSOS di fine luglio.

Nel frattempo il PD ne ha invece persi poco meno di tre. Sempre secondo IPSOS il M5S avrebbe superato la Lega, cosa che secondo l’aggregatore di sondaggi di YouTrend non succedeva dal 2018.

Diversi sondaggi danno Forza Italia e il Terzo Polo molto vicini, mentre un sondaggio della LUISS stima il M5S molto vicino a FdI e PD e l'alleanza fra Verdi e Sinistra Italiana al 6%.



Anche il Terzo Polo chiede il "voto utile"

Da qualche giorno Carlo Calenda e Matteo Renzi sostengono che se la loro coalizione ottenesse più del 10 per cento dei voti – anziché il 5-6 che le viene dato oggi – sarebbe in grado di impedire la formazione di un governo Meloni e di ricomporre una maggioranza per un nuovo governo di Mario Draghi. «È matematico», ha detto Renzi qualche giorno fa. Non lo è: i suoi calcoli sembrano anzi piuttosto sballati. Pagella Politica ha calcolato che se anche il Terzo Polo sottraesse gran parte dei propri voti alla destra, in base agli ultimi sondaggi la destra otterrebbe il 42 per cento dei consensi, traducibili in circa il 57 per cento dei seggi. Questo perché il Terzo Polo è assai poco competitivo nei collegi uninominali, che assegnano un terzo dei seggi e dove una piccola riduzione di consensi per la destra non cambierebbe il risultato finale.

Gli oncologi contro i programmi dei partiti

L’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) ha detto ieri che il tema dell’oncologia è assente nei programmi dei partiti e manca una visione «che ponga la prevenzione al centro della lotta contro il cancro». Il costo annuale delle cure per i tumori è di oltre 19 miliardi di euro

Fratelli d'Italia contro Peppa Pig

Il responsabile Cultura del partito di Giorgia Meloni, Federico Mollicone, ha chiesto alla Rai di «non trasmettere su nessun canale o piattaforma web» un episodio particolare di uno dei cartoni animati più popolari tra i bambini di tutto il mondo. L'episodio in questione è andato in onda martedì nel Regno Unito, e per la prima volta nei 18 anni di storia della serie mostra una coppia omosessuale: le due madri di Penny Polar Bear, un nuovo personaggio della serie. «È inaccettabile la scelta degli autori di inserire un personaggio con due mamme. Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito», ha detto Mollicone. «Non possiamo accettare l'indottrinamento gender», ha aggiunto, qualunque cosa significhi. La Rai ha fatto sapere ad Adnkronos di non potere trasmettere l'episodio in questione, nonostante abbia già acquistato l'ultima serie, perché non è ancora scaduta l'esclusiva che ha la piattaforma Disney+ sui nuovi episodi. Ad oggi l'episodio non è disponibile nell'edizione italiana di Disney+.

