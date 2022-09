Oggi a Marsala Schifani e Mulè. Pellegrino: «Schifani la persona giusta per governare la Sicilia»

11/09/2022 09:06:00

Questa sera, domenica 11 settembre, alle ore 20.30, a Marsala, presso la sede del comitato elettorale di via Mazzini 99,

ci sarà un incontro con il candidato Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, già Presidente del Senato, e con il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, candidato per la Camera dei deputati come capolista nel collegio plurinominale di Palermo, che sosterrà la candidatura all’Assemblea Regionale Siciliana di Stefano Pellegrino in provincia di Trapani.

«Sarà un’occasione per presentare e far conoscere agli amici due personalità di grande statura politica – dichiara il deputato regionale di Forza Italia Stefano Pellegrino, Presidente della Commissione Affari Istituzionali all’Ars – Un’opportunità per confrontarsi con il nostro candidato Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, la cui storia, le cui esperienze e competenze, unite ad un impegno appassionato, ne fanno la persona giusta per rappresentare e governare la nostra Sicilia. Insieme a lui ci sarà anche Giorgio Mulè, di origini mazaresi, che si è particolarmente distinto per il prezioso lavoro svolto nel ruolo di sottosegretario alla Difesa nel Governo Draghi, con il quale in questi anni ho collaborato. Sarà per me un piacere ospitarli nella sede del comitato elettorale di Marsala».