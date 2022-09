Sicilia al voto: Schifani non fa il confronto. Gli appuntamenti elettorali

13/09/2022 06:00:00

Si avvicina il giorno delle elezioni regionali, sempre domenica 25 Settembre. La giornata di ieri è stata caratterizzata dal mancato confronto televisivo tra i candidati alla presidenza della Regione Siciliana.

C'erano tutti, infatti, tranne Renato Schifani, il candidato del centrodestra. E pensare che il confronto era organizzato dalla Rai, negli studi televisivi della Tgr Sicilia, a Palermo. Il confronto si è fatto ugualmente, anche senza Schifani. Ma la sua assenza è stata, ovviamente, biasimata da tutti.

Schifani non fa il confronto anche perché preferisce girare per i comitati del centrodestra in giro per la Sicilia. E' stato a Marsala, nel fine settimana, e, in città come altrove, c'è la stata la corsa ad accreditarsi con il nuovo "principe" del centrodestra siciliano. In molti hanno notato ad esempio l'entusiamo del vice sindaco di Marsala, Paolo Ruggieri, fino ad ieri fedelissimo di Musumeci e di "Diventerà Bellissima", movimento già messo in soffitta, ed oggi grande sviolinatore delle virtù di Schifani.

DE LUCA. «Per noi - dichiara il candidato governatore De Luca - i giovani rappresentano il motore del nostro progetto. Troppo spesso sono stati utilizzati come serbatoio di voti, sfruttati e poi dimenticati. Il nostro obiettivo è dare la possibilità di vivere una campagna elettorale da protagonisti che possa fornire loro un bagaglio di esperienza da custodire per il futuro. Domenico così come gli altri giovani sono consapevoli che la loro è una candidatura di servizio, ma hanno scelto di metterci la faccia per testimoniare il loro impegno per il nostro progetto».

BIANCO. Oggi, Martedì 13 settembre dalle ore 17.30, il dottor Giuseppe Bianco, candidato per il PD alle prossime elezioni regionali del 25 settembre, incontrerà gli elettori a Marsala, all’Hotel President, per confrontarsi con loro e illustrare le proprie idee e il proprio programma politico – con particolare riguardo al settore della Sanità. Giovedì 15 settembre, dalle ore 18, invece, sarà a Trapani, all’Hotel Vittoria.

BICA. Un intenso weekend è appena trascorso per Giuseppe Bica, candidato all’assemblea regionale siciliana con il partito Fratelli d’Italia. Venerdì 9 settembre ha partecipato ad un incontro con il circolo Fratelli d’Italia di Salemi e sabato 10 settembre, a Marsala, all’evento di presentazione di tutti i candidati della lista “Fratelli d’Italia” a sostegno del candidato alla Presidenza della Regione Siciliana Renato Schifani. Giuseppe Bica ha affrontato alcuni temi molto interessanti come la dignità del lavoro, il welfare per i deboli, l’economia sociale, l’ambiente come risorsa e il nazionalismo europeo. Prossimo appuntamento del taccuino elettorale di Giuseppe Bica è previsto martedì 13 settembre, alle ore 21.00, all’Hotel Oasi da Paolo, a Castelluzzo.

VENUTI. "Siamo di fronte a un governo regionale che, dopo avere governato per cinque anni, ci viene a dire che la spesa è bloccata, mentre sul fronte dei rifiuti nulla è stato fatto per la realizzazione degli impianti e si continua a scaricare le colpe sul passato. Tutto questo è inaccettabile". Lo ha detto il candidato del Pd all'Assemblea regionale siciliana per il collegio di Trapani, Domenico Venuti, nel corso dell'apertura ufficiale della sua campagna elettorale. "Sulla sanità, inoltre, assistiamo in questi giorni a un siparietto insopportabile con esponenti del centrodestra che litigano tra di loro su chi si sia occupato maggiormente della provincia di Trapani - ha aggiunto Venuti -. Li invito a un confronto pubblico sullo stato della sanità trapanese, che è ultima per servizi ma di certo non per colpa degli operatori che lavorano il triplo dei colleghi delle altre realtà per garantire ai cittadini una assistenza dignitosa". Tra i temi toccati da Venuti anche quello dell'acqua: "L'acqua deve essere pubblica, è un bene fondamentale che non può essere messo nelle mani di un privato che un giorno poi potrebbe decidere autonomamente di razionarlo. Ben vengano le conoscenze e le esperienze dei privati se aiutano a gestire meglio il servizio, ma la gestone deve restare pubblica".

PELLEGRINO. Grande partecipazione di pubblico per l’incontro promosso ieri a Marsala dall’On. Stefano Pellegrino con il candidato Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e con il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, accolti presso la sede del comitato elettorale di via Mazzini 99 da un gran numero di persone arrivate da diversi comuni della provincia di Trapani. «Avevo il piacere di presentare a tutti i nostri amici Renato Schifani e Giorgio Mulè per far conoscere il loro profondo legame con questa terra, la Sicilia, ma anche l’affetto verso Marsala e l’intera provincia di Trapani – ha dichiarato il deputato regionale di Forza Italia Stefano Pellegrino, Presidente della Commissione Affari Istituzionali all’Ars – È stata una forte emozione vedere una così ampia partecipazione all’incontro e l’entusiasmo con cui i nostri due ospiti sono stati accolti. Nell’occasione abbiamo avuto modo di confrontarci su tanti temi, dalla sanità ai rifiuti, con la costruzione di due termovalorizzatori, passando attraverso le infrastrutture, fondamentali per lo sviluppo della nostra isola: autostrade, collegamenti con treni ad alta velocità, ferrovie, che si aspettano da troppi anni. E ancora, abbiamo parlato dell’importanza di investire sulla pesca e sull’agricoltura, strettamente in sinergia con il turismo». Durante l’incontro, moderato dalla Dott.ssa Rossana Giacalone Caleca, è stato dato ampio spazio anche alla questione del progetto per il “waterfront” di Marsala, che consentirà la riqualificazione ambientale di un’area in stato di totale degrado e abbandono, e la costruzione del porto, che come quello di Trapani dovrà rappresentare un volano per l’economia della città e dell’intera provincia. «Lo scorso maggio, la Regione Siciliana, dopo aver preso in mano dal Comune di Marsala il dossier dedicato al porto, tramite l’Assessorato alle Infrastrutture, in pochi mesi, ha realizzato un bando da 1 milione e 200mila euro per la progettazione dei lavori di messa in sicurezza: abbiamo così ottenuto un risultato straordinario poiché, da decenni, la promessa di una grande area portuale a Marsala restava tale, astratta, presente solo sulla carta – ha aggiunto l’On. Pellegrino – I programmi del nuovo Governo saranno in continuità con quello precedente. Andremo avanti con le nostre iniziative legislative, perché abbiamo preparato una serie di attività rimaste inevase per lo scioglimento anticipato dell’Assemblea Regionale Siciliana. Penso alla sburocratizzazione, alla riforma edilizia, al piano rifiuti, per citarne alcune. Le recupereremo. Sempre con lo stesso obiettivo: sostenere e potenziare lo sviluppo del nostro territorio».