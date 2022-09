La rimonta dei Cinque Stelle agita il centrodestra. "Delusi" in Sicilia con Scarpinato 

14/09/2022 06:00:00

Mancano 11 giorni alle elezioni.

Vediamo i principali temi della campagna elettorale per le Politiche del 25 Settembre 2022.

Dentro al PD e al M5S circolano dei sondaggi – di cui ovviamente non possiamo parlare, per via della par condicio – che danno i consensi per il M5S in grande aumento al Sud, a spese soprattutto della coalizione di destra. Secondo il PD questa dinamica renderà contendibili molti collegi per il centrosinistra: il M5S infatti non otterrebbe abbastanza voti per eleggere qualcuno nei collegi uninominali, dove vince il candidato o la candidata che prende anche un solo voto in più degli avversari, ma impedirebbe alla destra di vincere.

AMATO. Nell’ultimo discorso da presidente della Consulta, l’ex premier attacca chi coltiva «la tentazione di affermare il primato del diritto nazionale» su quello Ue, un chiaro riferimento a Giorgia Meloni.

Il presidente uscente ha anche messo in evidenza il rischio del «caos istituzionale», nel caso in cui chi assuma la guida del paese ceda alla tentazione di di abusare dei propri poteri.

Rispettando la cifra distintiva del suo mandato da presidente, Amato è intervenuto in chiave istituzionale ma con riferimenti tutt’altro che velati all’attualità politica, di fatto ribadendo il giudizio critico che già aveva espresso nei confronti dei suoi rappresentanti durante il meeting di Rimini.

Di Maio: «Rispettare anche i “bibitari”»

«Caro Calenda, anche un "venditore di bibite" merita rispetto. La cultura dell'odio e del disprezzo che tu alimenti è classista», così Luigi Di Maio, che ha lavorato come stewart allo stadio di Napoli, ha risposto al leader di Azione che invitava a non votare per i «venditori di bibite».

Draghi riceverà il premio Statista 2022

Dal 19 al 22 settembre il presidente del Consiglio Draghi sarà a New York per l’assemblea dell’Onu. Negli stessi giorni riceverà da una fondazione il premio "World statesman award 2022". La fondazione non è legata all’Onu e si occupa sopratutto di libertà religiosa e diritti umani.

FICO. In questo momento non vedo le condizioni politiche" per tornare a un'alleanza con il Pd, dice il presidente della Camera Roberto Fico, a un forum della Stampa di Torino. "Se le condizioni rimangono più o meno simili a quelle di qualche mese fa non vedo possibile un'alleanza"

RENZI. "La nostra sfida è portare il Terzo Polo al 10%. Vediamo se ce la facciamo, è una partita che dipenda da ciascuno di noi. ‘Se vinciamo noi, vince l'Italia con Draghi. Se vince la destra, c'è la Meloni…". Lo ha detto Matteo Renzi in collegamento Fb dal suo studio a Senato.

I "DELUSI" PER SCARPINATO. A Palermo un gruppo di "delusi" dalla politica della sinistra, tra i quali alcuni militanti del Pd, hanno sottoscritto un appello per sostenere la candidatura al Senato di Roberto Scarpinato, ex Procuratore generale e magistrato del pool antimafia, come indipendente nelle liste de 5Stelle "Ci rivolgiamo - si legge nella lettera aperta - a chi come noi e' deluso dalla politica di una sinistra divisa e frantumata e priva di identita' unitaria. Intanto la destra si presenta unita per sfruttare una pessima legge elettorale. Noi voteremo in modo differenziato rispetto a storie e sensibilita' individuali per Camera e per le regionali ma appoggeremo con convinzione e speranza la candidatura al Senato di Roberto Scarpinato. La sua storia la sua coerenza la sua indipendenza saranno molto utili nel nuovo Parlamento". Tra i firmatari dell'appello figurano Marina Allotta, Mario Azzolini, Beppe e Gaetano Cipolla, Enrico Colajanni, Mari D'Agostino, Vincenzo Gervasi, Antonella Leto, Ernesto Melluso, Francesco Petruzzella, Claudio Riolo e Pippo Russo

BELLANOVA. La Viceministra delle Infrastruttura e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova, presidente di Italia Viva, candidata per la lista Calenda-Renzi in Sicilia al Senato Collegio 01, sarà in Sicilia da oggi al 16 settembre per incontrare attività produttive, categorie di settore, elettori, stampa. Con lei, il Senatore Davide Faraone candidato alla Camera in Sicilia 1-P01 Le province visitate saranno Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Catania, Messina. Tre giorni in cui si farà il punto sulle elezioni nazionali, oltre a confrontarsi con alcuni imprenditori e associazioni, così a Trapani e ad Agrigento dove sono previste iniziative con categorie produttive ed aziende del comparto agricolo.

FRATOIANNI. “Il Nobel Parisi e tutti gli scienziati italiani che lanciano un appello al mondo della politica perchè non si continui a dimenticare la ricerca del e nel nostro Paese, hanno mille ragioni e pongono questi serie e reali, che condividiamo”

Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra, rispondendo ed accogliendo l’appello per dare continuità e un futuro alla ricerca in Italia. “Ne avremmo dovuto giustamente parlare - prosegue il vicepresidente della commissione scuola e ricerca di Montecitorio - in questa campagna elettorale. “Purtroppo invece di confrontarci sulle sfide per il futuro - conclude Fratoianni - , ci sono politici da Berlusconi a Salvini a Meloni che preferiscono parlare di Peppa Pig…”