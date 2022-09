Istruzione e formazione, Pellegrino: "mi impegnerò affinché venga dato spazio e valore ai giovani nelle scuole"

21/09/2022 15:09:00

Gli studenti sono tornati in classe già da qualche giorno ma i dati forniti lo scorso mese dalla Commissione europea, relativi all’anno 2021, evidenziano che la Sicilia è la prima regione dell’Ue per numero di giovani, tra i 15 e i 24 anni, fuori sia dal circuito istruzione – formazione che dal mondo del lavoro.



«Il calo del numero dei laureati e l’incremento della dispersione scolastica nella nostra regione sono due dati che ci portano inevitabilmente ad una riflessione sul futuro dei nostri giovani – dichiara il deputato regionale di Forza Italia Stefano Pellegrino, Presidente della Commissione Affari Istituzionali all’Ars – Se sarò eletto mi impegnerò a dare spazio e valore ai giovani nelle scuole, nelle università, nel mondo della ricerca e in quello delle imprese, nelle istituzioni, come ho fatto in questi cinque anni: voglio infatti ricordare l’approvazione, in I Commissione, del disegno di legge per l’istituzione della Consulta Giovanile Regionale: un progetto volto al riconoscimento di un organo di natura associativa, che vede protagonisti, nel rapporto con le Istituzioni, proprio i giovani. Combattere la dispersione scolastica, le devianze, i fenomeni di bullismo, garantendo negli istituti della Provincia un adeguato supporto psico-pedagogico sarà per me fondamentale, così come lo sarà investire nella formazione, anche in quella altamente specializzata, per garantire competitività e chance occupazionali alle prossime generazioni».