I deputati eletti all'Ars, a questo punto dello scrutinio 

26/09/2022 20:44:00

Renato Schifani è il nuovo presidente della Regione Siciliana. E questo ormai lo sappiamo. C'è molta incertezza, invece, sulla composizione della nuova Assemblea Regionale Siciliana. Chi sono i deputati eletti? E i cinque deputati regionali della provincia di Trapani?

Perché c'è tutta questa incertezza? Per due motivi: il primo è che mai come in questa elezione c'è stata una divisione così uniforme di voti tra partiti diversi. Fratelli d'Italia, la lista di De Luca e i Cinque Stelle sono tutti lì, intorno al 15%, e appartengono tutti a tre schieramenti diversi. Inoltre, solo il Terzo Polo e i Cento Passi non arrivano al 5% dello sbarramento. Tutti gli altri, anche gli autonomisti di Lombardo o la nuova Dc di Cuffaro, superano agevolmente la soglia. Quindi i seggi sono da ripartire tra tante sigle.

E poi c'è un altro fatto. Non esistendo più i partiti, ogni candidato fa la raccolta dei dati per conto suo, in maniera frammentaria, senza sapere cosa succede in altre città.

Detto questo, facciamo un bilancio, alle 21 del 26 Settembre.

In provincia di Trapani i cinque seggi potrebbero essere così ripartiti. Uno al Pd, che viaggia intorno al 15%, uno a Fratelli d'Italia, pure 15%, uno alla Lega, 12%, uno a Forza Italia, all'11%, uno ai Cinque Stelle, al 14%. Sono le prime cinque liste. Anche se la lista di De Luca è poco sotto l'11%. I dati che riferiamo sono riferiti ad un quarto di sezioni scrutinate. Un buon campione.

Quindi, un deputato l'uno. Nel Pd è uno tra Domenico Venuti e Dario Safina. Venuti pare in leggero vantaggio. Fratelli d'Italia potrebbe essere appannaggio di Nicola Catania, Sindaco di Partanna. Per la Lega il seggio è di Mimmo Turano. Non si sa ancora se sarà eletto senatore (pare di no). Per Forza Italia è testa a testa Pellegrino - Scilla. Il primo sembra in vantaggio. Tutti in gioco, invece nei Cinque Stelle. Ripetiamo: è un'ipotesi. Giusto per avere qualcosa di cui parlare.