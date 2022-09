Sicilia, Regionali: è testa a testa tra Cinque Stelle e Fratelli d'Italia

26/09/2022 17:54:00

Ci sarebbe un testa a testa in Sicilia tra le liste di Fratelli d'Italia e del Movimento 5 Stelle per le regionali in Sicilia, rispettivamente al 15,8% e al 15,4%, con Sud Chiama Nord di Cateno De Luca e a un'incollatura al 15%, secondo la proiezione di Opinio Italia per la Rai su un campione del 43%.

Sempre secondo questa proiezione il Pd sarebbe al 12,5%, poco sopra Forza Italia al 12% mentre la Lega si attesta al 7,6%. Per quanto riguarda le liste minori i Popolari e autonomisti di Raffaele Lombardo raggiungono il 7% e la Nuova Democrazia Cristiana di Salvatore Cuffaro il 6%. Tutti gli altri sarebbero sotto la soglia di sbarramento del 5%: Centopassi di Claudio Fava, che però è in coalizione con il Pd, al 3,6%; Siccilia vera al 2,1% e Azione - Italia Viva di Calenda e Renzi all'1,5%.

Circa i presidente, sono 18,7 i punti percentuali che separano Renato Schifani e Cateno De Luca. Molto più alto, grazie al voto disgiunto, il divario tra le coalizioni (poco sotto il 30%). Per quel che conta, resta aperta la partita per il terzo posto: solo tre decimali tra Caterina Chinnici, candidata dal centrosinistra, e Nuccio Di Paola dei Cinquestelle.