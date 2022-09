Elezioni 2022, la lista dei parlamentari eletti alla Camera e al Senato

27/09/2022 00:15:00

Dopo le elezioni del 25 settembre, che hanno visto la vittoria di Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia, prende forma il nuovo Parlamento formato da 600 membri. Ecco tutti i nomi dei parlamentari eletti, divisi per Camera e Senato e in ordine alfabetico.

Su 400, sono 235 i seggi conquistati dal centrodestra alla Camera: 114 nel proporzionale e 121 nell'uninominale. La coalizione di centrosinistra avrà 80 seggi: 68 nel proporzionale e 12 nell'uninominale. Al Movimento 5 Stelle 51 seggi: 41 nel proporzionale e 10 nell'uninominale. Il Terzo Polo conquista 21 seggi, tutti nel plurinominale. Tre seggi vanno alla Südtiroler Volkspartei (1 nel proporzionale e 2 nell'uninominale), uno a "De Luca sindaco d'Italia" (nell'uninominale), uno per Valée D'Aoste (nell'uninominale). A questi si aggiungono gli 8 deputati eletti all'estero: 4 per il Pd, 2 per la Lega e uno ciascuno per Maie e Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda il Senato, su 200 seggi sono 115 i candidati del centrodestra eletti (56 nel proporzionale e 59 nell'uninominale), 41 quelli del centrosinistra (34 nel proporzionale e 7 nell'uninominale), 28 del M5S (23 nel proporzionale e 5 nell'uninominale), 9 di Azione-Italia Viva (nel proporzionale), 2 per Svp (nell'uninominale), 1 per "De Luca sindaco d'Italia" (nell'uninominale). A questi si aggiungono 4 senatori eletti nelle liste Estero: 3 del Pd e 1 del Movimento associativo italiani all'estero-Maie.

Gli eletti alla Camera per il centrodestra

Andreuzza Giorgia

Arruzzolo Giovanni

Bagnai Alberto

Bagnasco Roberto

Battilocchio Alessandro

Battistoni Francesco

Bellomo Davide

Benvenuti Gostoli Stefano Maria

Bicchielli Giuseppe

Bisa Ingrid

Bitonci Massimo

Bordonali Simona

Brambilla Michela Vittoria

Buonguerrieri Alice

Caiata Salvatore

Calderone Tommaso

Antonino Calovini

Giangiacomo Candiani

Stefano Cangiano

Gerolamo Cannata

Giovanni Luca

Cannizzaro Francesco

Caparvi Virginio

Cappellacci Ugo

Caretta Maria Cristina

Carloni Mirco

Casasco Maurizio

Cattaneo Alessandro

Cattoi Vanessa

Cavandoli Laura

Cavo Ilaria

Cesa Lorenzo

Ciaburro Monica

Ciancitto Francesco

Maria Salvatore

Ciocchetti Luciano

Coin Dimitri

Colosimo Chiara

Colucci Alessandro

Comaroli Silvana

Congedo Saverio

Coppo Marcello

Crippa Andrea

D'Attis Mauro

Dalla Chiesa Rita

Dara Andrea

De Bertoldi Andrea

De Corato Riccardo

Delmastro Delle Vedove Andrea

Dondi Daniela

Ferro Wanda

Fontana Lorenzo

Foti Tommaso

Frassinetti Paola

Frassini Rebecca

Freni Federico

Furgiuele Domenico

Gardini Elisabetta

Gatta Giacomo

Gava Vannia

Giagoni Dario

Giglio Vigna Alessandro

Giorgetti Giancarlo

Giorgianni Carmen Letizia

Giovine Silvio

Gusmeroli Alberto Luigi

Iaia Dario

Lampis Gianni

Latini Giorgia

Lupi Maurizio

Maccanti Elena

Malaguti Mauro

Mantovani Lucrezia Maria Benedetta

Fascina Marta

Maschio Ciro

Matera Mariangela

Matone Simonetta

Mazzetti Erica

Meloni Giorgia

Minardo Antonino

Molinari Riccardo

Molteni Nicola

Montaruli Augusta

Montemagni Elisa

Morrone Jacopo

Nevi Raffaele

Nisini Tiziana

Nordio Carlo

Osnato Marco

Ottaviani Nicola

Palombi Alessandro

Panizzut Massimiliano

Pella Roberto

Pellicini Andrea

Pierro Attilio

Pisano Calogero

Polo Barbara

Raimondo Carmine Fabio

Rampelli Fabio

Ravetto Laura

Rixi Edoardo

Rizzetto Walter

Romano Francesco Saverio

Rossello Cristina

Rossi Fabrizio

Rotondi Gianfranco

Rotelli Mauro

Rubano Francesco Maria

Ruspandini Massimo

Saccani Gloria

Sasso Rossano

Semenzato Martina

Sorte Alessandro

Stefani Alberto

Sudano Valeria Maria Carmela

Tajani Antonio

Tenerini Chiara

Testa Guerino

Trancassini Paolo

Varchi Maria Carolina

Vietri Maria Immacolata

Ziello Edoardo

Zucconi Riccardo

Gli eletti alla Camera per il centrosinistra



Bonelli Angelo

Ciani Paolo

Della Vedova Benedetto

De Maria Andrea

Fossi Emiliano

Gianassi Federico

Magi Riccardo

Malavasi Ilenia

Merola Virginio

Morassut Roberto

Pastorino Luca

Tabacci Bruno

Gli eletti alla Camera per il M5S



Aiello Davide

Amato Gaetano

Auriemma Carmela

Carotenuto Dario

Caso Antonio

Costa Sergio

Di Lauro Carmela

Orrico Anna Laura

Pellegrini Marco

Penza Pasqualino

Gli eletti alla Camera per De Luca sindaco d'Italia

Gallo Francesco

Gli eletti alla Camera per Südtiroler Volkspartei

Gebhard Renate

Schullian Manfred

Gli eletti alla Camera per Vallée d'Aoste

Franco Manes

Gli eletti nei collegi uninominali al Senato



Sono 74 i seggi uninominali assegnati al Senato: 59 sono andati al centrodestra, 7 alla coalizione di centrosinistra, 5 al Movimento 5 stelle, 2 al Südtiroler Volkspartei, 1 al movimento dell'ex sindaco di Messina Cateno de Luca.

Gli eletti al Senato per il centrodestra



Alberti Casellati Maria Elisabetta

Ambrogio Paola

Balboni Alberto

Bergesio Giorgio Maria

Berlusconi Silvio

Bernini Anna Maria

Berrino Giovanni

Biancofiore Micaela

Bizzotto Mara

Bongiorno Giulia

Borghesi Stefano

Centinaio Gian Marco

Ciriani Luca

Cosenza Giulia

Craxi Stefania

De Carlo Luca

De Poli Antonio

Durigon Claudio

Fallucchi Anna Maria

Farolfi Marta

Fazzone Claudio

Garnero Santanchè Daniela

Iannone Antonio

La Pietra Patrizio Giacomo

La Russa Ignazio Benito Maria

Leonardi Elena

Liris Guido Quintino

Lotito Claudio

Marti Roberto

Melchiorre Filippo

Mennuni Lavinia

Mieli Ester

Minasi Clotilde

Murelli Elena

Musumeci Nello

Nastri Gaetano

Nocco Vita Maria

Pera Marcello

Petrenga Giovanna

Petrucci Simona

Pirovano Daisy

Potenti Manfredi

Pucciarelli Stefania

Rapani Ernesto

Rauti Isabella

Romeo Massimiliano

Ronzulli Licia

Russo Raoul

Sallemi Salvatore

Silvestroni Marco

Sisto Francesco Paolo

Speranzon Raffaele

Spelgatti Nicoletta

Terzi di Sant'Agata Giuliomaria

Testor Elena

Tosato Paolo

Zaffini Francesco

Zangrillo Paolo

Zedda Antonella

Gli eletti al Senato per il centrosinistra



Casini Pier Ferdinando

Cucchi Ilaria

Giorgis Andrea

Misiani Antonio

Patton Pietro

Rando Vincenza

Spagnolli Luigi

Gli eletti al Senato per il M5S



Bevilacqua Dolores

Castellone Maria Domenica

De Rosa Raffaele

Lopreiato Ada

Mazzella Orfeo

Gli eletti al Senato per De Luca sindaco d'Italia

Musolino Dafne

Gli eletti al Senato per Südtiroler Volkspartei



Unterberger Juliane

Durnwalder Meinhard

Gli eletti nel proporzionale alla Camera

Nel proporzionale, i seggi conquistati alla Camera dal centrodestra sono 114: Fratelli d'Italia ha 69 seggi, la Lega 23, Forza Italia 22 e nessuno Noi Moderati. Al centrosinistra vanno 68 seggi: 57 per il Pd, 11 per Alleanza Verdi-Sinistra, nessuno per +Europa e Impegno Civico. Per il M5S 41 seggi, 21 per il Terzo Polo e 1 per Südtiroler Volkspartei.

Gli eletti nel proporzionale al Senato

Al Senato, nel proporzionale per il centrodestra sono stati eletti 56 candidati: 34 di FdI, 13 della Lega, 9 di Fi. Per il centrosinistra, dei 34 eletti nella quota proporzionale ci sono 31 del Pd e 3 dell'Alleanza Verdi-Sinistra. Nel M5S sono 23 gli eletti nel proporzionale. Per Azione-Italia Viva tutti i 9 senatori sono stati eletti nel proporzionale.