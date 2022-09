"Auguri a Stefano Pellegrino. Adesso una nuova fase della politica a Marsala" 

27/09/2022 17:51:00

La riconferma a deputato dell'Ars dell'amico On. Stefano Pellegrino mi riempie di gioia, per affetto personale e vicinanza politica, fermamente convinto che continuerà a svolgere il suo impegno politico nell'interesse della nostra città e della provincia di Trapani.

Esprimo la mia considerazione politica: a prescindere dalle appartenenze e da chi vince e da chi perde, ritengo che, senza peccare di grettezza, la città di Marsala ne esce sconfitta in quanto perde un deputato regionale.

I Marsalesi prendono meno della metà dei voti validi ed eleggono un solo deputato al fotofinish.

Una città difficile dove la politica locale si ciba dell'invidia, oltre all'incapacità della concretezza, puntando all'eliminazione del "proprio" attraverso il metodo del fuoco amico.

Sarei stato felice, realisticamente impossible, se tutti, o buona parte di loro, i candidati Marsalesi fossero stati eletti.

Forse se avessimo avuto una vera classe dirigente capace di andare oltre gli schemi, ciò si sarebbe realizzato, considerato il numero dei votanti (come ad esempio nel caso dell'unica candidata al plurinominale alla camera).

Non so cosa porterà il prossimo futuro ma sono convinto che la scelta dell'Amministrazione e di buona parte del consiglio comunale di appoggiare un solo candidato (forte ma con scarso risultato, considerate le forze in campo) delinea uno spaccato politico che va analizzato su tanti aspetti, anche sulla efficienza di questa Amministrazione. Bisognerebbe pensare ad una nuova fase della politica che sia il mix migliore tra una classe dirigente moderna, giovane e dinamica e la sintesi della parte migliore oggi attivamente presente.

Mi congratulo con gli amici Enzo Sturiano, Linda Licari, Eleonora Lo Curto, Antonella Pantaleo, Luana Saturnino per il coraggio dimostrato e buon lavoro all'On. Avv. Stefano Pellegrino.

Il consigliere comunale

Noi Marsalesi

Flavio Coppola