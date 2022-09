Gli eletti all'Ars: Safina (Pd) e Ciminnisi (Cinque Stelle) al fotofinish. I nomi 

27/09/2022 09:27:00

Clamoroso sorpasso al fotofinish nella corsa per staccare uno dei cinque biglietti per diventare deputato regionale in provincia di Trapani.

Il conteggio dei voti è finito e il deputato regionale eletto dal Pd non è più Domenico Venuti, ma Dario Safina. Secondo i dati ufficiali, infatti, con le ultime sezioni mancanti, l'ex assessore trapanese ha superato il Sindaco di Salemi: Safina ha 5.315 voti. Venuti 5.242. Bianco supera di poco i 2.000 voti. Licari si ferma poco sotto.

Va anche detto che il Pd è il primo partito in provincia, con il 16% dei voti, più di 23.000 (9000 dei quali senza preferenze) .

Sorpresa anche nei Cinque Stelle. E' Ciminnisi che viene eletta. Supera i 2000 voti. Il mazarese La Grutta si ferma a 1800. Il Movimento Cinque Stelle è il partito che prende più voti di lista senza preferenza. Su 21mila voti totali, solo in 6mila schede c'era il nome.

Confermati gli altri nomi anticipati da Tp24: Stefano Pellegrino, per Forza Italia, Mimmo Turano, per la Lega, Nicola Catania, per Fratelli d'italia.

Nella Nuova Dc di Cuffaro il più votato è Peppe Guaiana con 4.052 voti.

Qui tutti i dati definitivi provinciali con le preferenze.