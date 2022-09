Il voto delle Regionali: manca ancora una sezione di Misiliscemi (che ha eletto una deputata ...)

27/09/2022 15:50:00

Un battesimo di fuoco, per il nuovo Comune di Misiliscemi, che ha chiamato per la prima volta i suoi abitanti a votare. A Novembre, tra l'altro, si voterà per eleggere il primo Sindaco, ma intanto c'è stato il test di prova con questa abbinata delle politiche e delle regionali. E non è andata benissimo.

Dalla Regione, infatti, fanno sapere che hanno i voti di tutte le sezioni dell'isola, tranne alcune, tra cui una sezione, appunto di Misiliscemi.



"A causa di dati incompleti e/o errati trasmessi da alcuni Comuni, l'Ufficio elettorale della Regione non può ancora procedere alla comunicazione definitiva della ripartizione dei seggi in tutta la Sicilia" fanno sapere dalla Regione. Ma Misiliscemi è in buona compagnia. Ci sono altre dieci sezioni nelle stesse condizioni, sparse in tutte le province, e poi c'è un caso: mancano 215 sezioni della provincia di Siracusa.

Ma per Misiliscemi c'è anche una buona notizia. Perchè ha eletto una deputata regionale. E' di Misiliscemi infatti la grillina Cristina Ciminnisi, una delle cinque parlamentari elette in provincia.

