Mistero Guaiana: secondo alcuni il quinto seggio a Trapani è suo ... Errore?

E ti pareva. C'è una coda di mistero nello scrutinio delle preferenze per le Regionali e nell'attribuzione dei seggi. I calcoli sono facili e presto fatti: predono un seggio le prime cinque liste arrivate in Provincia nel collegio, e cioè Pd, Fdi, Cinque Stelle, Lega, Forza Italia.

La lista della Nuova Dc è rimasta esclusa, ma secondo alcuni calcoli, invece, potrebbe conquistare il seggio, seggio che spettere a Peppe Guaiana. Il seggio di Guaiana sarebbe preso a scapito dei Cinque Stelle, che perderebbero così il posto conquistato da Ciminnisi.

Per tutto il pomeriggio è girata questa voce, alla quale non è stato dato molto credito, perchè, in effetti i Cinque Stelle in provincia hanno preso ben il 14,57%, e la nuova Dc appena l'8%. Quindi, a rigor di logica, non sta nè in cielo né in terra.

Ma poco fa l'Ansa ha pubblicato i nomi di tutti i parlamentari eletti e, sorpresa, per la provincia di Trapani tra i cinque c'è Guaiana. Un errore? Un clamoroso scherzo del metodo dell'attribuzione dei seggi? Si attendono sviluppi.

I Cinque Stelle, da parte loro, dicono che si tratta di un errore di alcuni giornalisti palermitani. E hanno chiesto una rettifica.