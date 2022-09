Ars, è Turano il più votato in provincia di Trapani 

27/09/2022 17:01:00

L'assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano è il candidato all'Assemblea regionale siciliana più votato del collegio di Trapani.

Con solo una sezione alla conclusione dello spoglio dei voti Turano si attesta ad oltre 7 mila preferenze e riconquista il seggio all'Ars battendo la concorrenza all'interno della sua lista dove la deputata uscente Eleonora Lo Curto tocca i 4000 mila voti ma anche quella dei candidati delle altre liste che vedevano in campo anche un collega di giunta di Turano, l'assessore all'agricoltura Toni Scilla e molti amministratori locali.

Il risultato di Turano, che raccoglie circa 1600 voti in più rispetto al 2017, è stata decisivo per portare la lista Prima l'Italia-Lega all'11,4% nel collegio provinciale di Trapani, che è la percentuale più alta raggiunta dalla lista salviniana in Sicilia.

Unico rammarico per l'assessore alle Attività produttive il seggio mancato al Senato dove era candidato nel collegio plurinominale per la Sicilia occidentale: l'ottima performance e l'elezione della capolista Giulia Bongiorno nel collegio uninominale Roma-est non sono bastati ad aprire le porte di Palazzo Madama a Turano, per la legge elettorale il seggio alla Lega scatta in Sicilia orientale dove viene eletto il messinese Nino Germanà.