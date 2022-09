La Seap-Sigel Marsala lavora e si avvicina alla prima verifica

27/09/2022 18:40:00

Messa una pietra sopra alla terza settimana di preparazione per la Seap-Sigel Marsala Volley edizione 2022/2023. E l’attività delle azzurre è pronta al tanto atteso salto di qualità. I carichi di lavoro vanno infatti via via aumentando. Già da due settimane gli allenamenti hanno abbinato alla fase individuale quella più complessa definita “globale”. Ad andare per la maggiore in questa terza settimana sono state presso la palestra comunale “Fortunato Bellina” le sedute tecniche al termine delle quali hanno fatto capolino le partitelle <<sei contro sei>> in aggiunta alle sedute in sala-pesi sotto l'egida del primo allenatore Marco Bracci e del suo vice Lucio Tomasella. In questa prima fase comincia ad essere assimilato bene dal corpo delle dodici giovani il lavoro fisico, aspetto curato con assoluta dedizione ed amore dal preparatore prof. Andrea Falsetti, guru della preparazione atletica. Intanto, il lavoro del Team-Manager Francesco Campisi ha portato a definire i primi “allenamenti congiunti”.

Ovvero, in parole povere, tutta una serie di uscite la cui durata verrà stabilita di comune accordo con l’avversario di turno al momento del test, in modo che si possano estrapolare le prime indicazioni con compagini (in primis la Desi Shipping Akademia S.Anna Messina) che disputeranno lo stesso torneo della Seap-Sigel Marsala Volley. Il primo di questi, con le due formazioni che si troveranno a metà strada, nel primo pomeriggio di sabato 8 ottobre 2022 al Palasport "Pippo Nicosia" di Agrigento, a casa del Title-sponsor Seap dell'industriale Sergio Vella. La Seap-Sigel Marsala Volley ricambierà l'ospitalità a metà mese di ottobre (data da confermare definitivamente, ndc) recandosi in provincia di Messina quando le due squadre, Seap-Sigel Marsala Volley e Desi Shipping S.Anna Messina, si destreggeranno con dettagli ancora sconosciuti.

Emanuele Giacalone