Castelvetrano. Nicola Li Causi (Forza Italia) ringrazia tutti e a chi ha vinto dice…

Nicola Li Causi, candidato castelvetranese con Forza Italia sia alle politiche che alle regionali, con una sua nota ha ringraziato i suoi sostenitori, compresi “coloro che pur non potendomi votare per impegni già presi mi hanno manifestato ugualmente stima e fiducia”.

La sua ultima esperienza politica era stata quella di assessore della giunta Errante nel 2016, ma la sua candidatura, nata soltanto il 20 agosto scorso - spiega nella nota - è stata “fortemente voluta dall’onorevole Edy Tamajo (recordman di voti, oltre 21mila nella sua riconferma al parlamento siciliano, ndr), del quale mi onoro essere assistente parlamentare già da anni”.

In 30 giorni Li Causi ha indubbiamente conseguito un risultato notevole (770 voti a Castelvetrano), nonostante una campagna elettorale brevissima.

Complimentandosi con “tutti gli altri candidati locali che ci hanno la faccia concorrendo in questa difficile tornata elettorale”, ha rivolto a chi ha vinto un in bocca al lupo “con la speranza che non dimentichino quanto promesso per un territorio che necessita di grande lavoro”.