Da migrante a gestore di una gelateria. Una storia di integrazione e di riscatto in Sicilia

11/11/2022 07:10:00

Una bella storia di amicizia, di integrazione e di riscatto in Sicilia. E' quella di un migrante e di un giovane siciliano che insieme hanno dato vita ad un locale, una gelateria a Caltanissetta.

Alieu Kamassa ha 24 anni, è originario del Gambia, ed è sbarcato in Sicilia nel 2015, dopo avere attraversato il Mediterraneo insieme ad un gruppo di connazionali a bordo di un gommone. Marco Cosentino di anni ne ha 22, è di Caltanissetta, proviene da una situazione familiare particolarmente difficile, racconta l'Ansa. I due si sono conosciuti a Sciacca, dentro la comunità alloggio gestita dalla cooperativa sociale Arcobaleno. È stato là che sono diventati grandi amici. Adesso sono anche soci in affari. È stata inaugurata nei giorni scorsi, con tanto di benedizione dell’arciprete locale Giuseppe Marciante, la gelateria caffetteria di cui entrambi sono titolari, in via Emilio Ravasio, in pieno centro a Caltanissetta.

“Abbiamo realizzato il nostro sogno, d’altronde sognare non ci ha mai fatto paura”, dice Alieu. Che, una volta giunto a Sciacca, 7 anni fa, ha voluto compiere con determinazione tutti i passi necessari verso l’integrazione, studiando (dopo il corso di alfabetizzazione si è diplomato ragioniere) e, poi, lavorando (la mattina in un’industria ittico conserviera, il pomeriggio in giro per le pescherie dell’hinterland a distribuire pesce di Sciacca alla guida del furgone di un’azienda ittica locale).

Adesso Alieu è in attesa di potere ottenere anche la cittadinanza italiana.

“Questo investimento è il mio riscatto personale”, spiega Marco. Che ha nel lavoro la sua stella polare, avendo fatto il cameriere in bar e pizzerie e accumulando esperienze in fabbrica nel Friuli e in Inghilterra. I due amici hanno investito i loro risparmi, che sono riusciti a mettere da parte con il lavoro.