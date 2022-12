Volley B1: La Fly Volley perde in casa il match contro Baronissi

05/12/2022 10:41:00

Esce sconfitta dal PalaBellina la GesanCom Fly Volley Marsala nel match, valido per la nona giornata del Campionato serie B1 di Volley Femminile, contro la P2P Baronissi Salerno grazie ai parziali 18/25, 17/25 e 13/25. Uno 0-3, inaspettato alla vigilia del confronto, che nella sua dura realtà conferma la durezza e l’equilibrio di questo affascinante campionato. La sfida ha visto da un lato una Fly Volley a cui non è riuscito nulla ed una Baronissi che reagisce bene alla sconfitta casalinga del turno precedente acquisendo tre punti importantissimi in vista delle due soste che la attendono.

Sono stati tre set quasi in fotocopia con le ospiti che hanno approfittato degli errori delle lilibetane riuscendo a creare quel gap di alcuni punti che poi le padrone di casa non sono mai riuscite a recuperare. Una partita dai troppi errori a cui bisogna dare immediato rimedio visti i risultati delle squadre che inseguono il Team marsalese per non perdere ciò che di buono le libellule biancoazzurre sono riuscite a costruire sino ad oggi. Nel girone di andata per la GesanCom Fly Volley Marsala non sono più previste soste ed è il momento di fare quadrato per raggiungere l’obiettivo prefissato dalla società, quella tranquilla salvezza che ad oggi sembra ancora lontana nella consapevolezza che si dovranno sudare la proverbiali sette camicie con convinzione e tenacia per provare a farlo.

Tabellino:

GesanCom Fly Volley Marsala: Caserta 7, Scirè 7, Fabbo 0, Pirrone 6, Li Muli 4, Gasparroni 2, Modena (L), De Marco 0, Franceschini 0, Orto 0, Antico ne, De Vita ne. Allenatore: Gaspare Viselli.

P2P Baronissi Salerno: Liguori 8, Salvestrini 16, Marchesano 3, Andeng 10, Alikaj 11, Simoncini 0, Vianello (L), Sanguigni 3, Napolitano 0, Fanella 0, Stiaffini ne. Allenatore: Ivan Castillo.

Arbitri: Sig Gabriele Barbieri di Padova e Sig. Andrea Lobrace di Padova.