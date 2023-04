A Lampedusa 1700 migranti nelle ultime 48 ore. Altro barcone in difficoltà 

10/04/2023 12:07:00

Non si arrestano gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Sabato sono stati 17 gli sbarchi, per un totale di circa settecento persone mentre a partire dalla mezzanotte del giorno di Pasqua i barchini approdati sull'isola sono stati 26, per un totale di quasi mille migranti.

Trentasei migranti, fra cui 8 donne e un minore, sono stati soccorsi, durante la notte, in area Sar, dalla motovedetta Cp319 della Guardia costiera.

Il barchino di 7 metri sul quale viaggiavano, salpato alle ore 3 di venerdì scorso, è stato lasciato alla deriva, e i migranti, dopo il trasbordo sull'unità di soccorso sono stati sbarcati a Lampedusa. Hanno riferito di essere originari di Burkina Faso, Costa d'Avorio, Gambia e Guinea.

18 i dispersi - Sono in corso le ricerche dei 18 dispersi del naufragio avvenuto nella notte fra sabato e domenica in acque Sar maltesi. Impossibile ipotizzare che qualcuno dei naufraghi sia ancora in vita, sia perché è trascorso troppo tempo (erano le 4:33 di domenica quando la nave Nadir della Ong tedesca Resqship ha tratto in salvo 22 persone e recuperato i cadaveri di 2 uomini), sia perché le condizioni meteo sono peggiorate. Gli investigatori della Squadra Mobile di Agrigento stanno cercando di ascoltare i 22 sopravvissuti, 13 uomini e 9 donne, originari di Costa d'Avorio, Guinea, Camerun e Senegal. Tutti sono sotto choc e fortemente impauriti. Al momento, l'unica cosa che hanno detto è d'aver pagato 3 mila dinari tunisini per la traversata da Sfax.

Alarm Phone barcone con 400 migranti è tra Malta e Italia - "Durante la notte abbiamo ristabilito il contatto con le circa 400 persone: sono riuscite a ripartire e raggiungere la zona Sar condivisa da Malta e Italia. Riferiscono di onde alte e forte vento. Ancora nessun soccorso in vista. Non abbandonatele in mare, soccorretele ora!". Così in un tweet Alarm Phone comunica aggiornamenti sulla situazione di un barcone in difficoltà da ieri nelle acque del Mediterraneo.