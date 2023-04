Misiliscemi, rifiuti abbandonati in spiaggia a Marausa. Chi deve intervenire?

11/04/2023 12:01:00

Materassi, sacchi neri della spazzatura e altri generi di rifiuti abbandonati sulla spiaggia di Marausa.

Quando manca poco alla stagione balneare si presenta così, una delle più belle e rinomate spiagge del Trapanese. E' questa la segnalazione sulla pagina Facebook dell'Associazione Misiliscemi, con la pubblicazione delle foto che potete vedere nella gallery.

E sono in molti a chiedersi chi debba intervenire in questo caso e quale polizia municipale? Qualcuno si appella al comandante dei vigili urbani, qualcun altro, invece, dice quale comandante? Visto che Misiliscemi non ha ancora un corpo proprio di polizia municipale.

Fabrizio commenta su facebook e si chiede? "Forse mi ripeto. Ma il vigile o i vigili a Misiliscemi già c'è/ ci sono?. Adesso abbiamo gli uffici ma rimangono vuoti, cosa è cambiato rispetto a prima? Quanto tempo deve ancora passare prima che la nuova amministrazione possa amministrare? Ad esempio, come siamo messi con la pulizia del litorale?".

"La signora Olga, invece, esprime chiaramente la sua perplessità: "A quale comando dei vigili si riferisce? Quello di Trapani con noi Misiliscemi non c'entra più... Ed allora? L'idea di diventare un unico comune ho l'impressione che non sia stata una brillante idea...!"