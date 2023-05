Trapani Comix & Games: dove trovano spazio i giovani

17/05/2023 16:15:00

LaSabri, Favij, Giorgio Vanni, Dario Moccia, i Nanowar of Steel sono solo alcuni

dei protagonisti del Trapani Comix & Games, la comic convention trapanese, punto di riferimento per nerd, gamer e cosplayer che si terrà alla Villa Margherita, a Trapani, dal 19 al 21 maggio.

L’evento è stato presentato ieri, al palazzo comunale, alla presenza di: Giacomo Tranchida, sindaco del Comune di Trapani, Rosalia d’Alì, assessore alla Cultura del Comune di Trapani, Natale Pietrafitta, consigliere delegato del Luglio Musicale Trapanese, Erick Cannamela, Jhonny Jxj e Francesco Tarantino dei Nerd Attack, organizzatori dell’evento.

Il Trapani Comix prevede attività in un palco di 300 mq con 10 ore al giorno di intrattenimento, 6 aree tematiche, 4 sale conferenza, oltre 60 ospiti. Il 2023 è un anno speciale: la Walt Disney Company festeggerà il suo 100° anniversario e il Trapani Comix non poteva non omaggiare questa grandissima ricorrenza con eventi dedicati.

La quarta edizione del Trapani Comix & Games promette dunque interessanti novità.

Un valore aggiunto irrinunciabile è quello della Villa Margherita che si trasformerà per tre giorni in un polo sia culturale sia di puro divertimento. Numerosi ambienti tematici accompagneranno i visitatori per tutta la durata dell’evento: un giardino zen con installazioni e uno stage dedicato alle idol e maid che si esibiranno nelle loro performance dal vivo.

Raddoppiata l’area espositiva. Tantissimi gli espositori provenienti da tutta Italia. Sarà possibile fare anche un tuffo nel Medioevo e degustare antiche bevande aromatizzate.

Quest’anno ci sarà, come sempre, spazio per i fumetti e una Artist Alley in cui poter incontrare disegnatori, illustratori, coloristi affermati, ma anche giovani emergenti. Numerosi i cosplayer che non rinunciano mai a partecipare ad eventi come questi e i concorsi che sono un punto fisso nel panorama nazionale. Nell’area videogiochi saranno presenti sia la realtà virtuale, sia i grandi classici come i cabinati e i flipper. Fortissima la presenza anche per i giochi di ruolo o da tavolo: dai più noti Dungeons&Dragons e 7th Sea a quelli che, negli ultimi anni, sono riusciti a ritagliarsi uno spazio importante nella community italiana.

Il main stage del Trapani Comix sarà il teatro “Giuseppe Di Stefano” che ospiterà l’intero programma di artisti musicali. Tanti i nomi di assoluto rilievo tra gli ospiti del mondo dell’entertainment accanto a creator e streamer che si avvicenderanno fra palco e meet&greet. Sarà possibile acquistare i biglietti online e nelle biglietterie convenzionate fino a giovedì e presso la sede dell’evento durante lo stesso.

Radio102 sarà la radio ufficiale di Trapani Comix & Games e trasmetterà live dal suo spazio all’interno della Villa Margherita. Molti eventi saranno trasmessi online sulle pagine social dedicate: su Twitch ci sarà un “palinsesto parallelo” che farà vivere l’evento dentro l’evento.

Il Trapani Comix & Games ospita due eventi formativi dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e da quest’anno fa parte di RIFF, una rete nazionale di cui fanno parte tutti i Festival italiani del Fumetto che hanno come obiettivo la promozione e la valorizzazione del fumetto, definita secondo un’antica definizione la nona arte.

La manifestazione, ideata e organizzata dai Nerd Attack in collaborazione con il Luglio Musicale Trapanese e il Comune di Trapani, è tra gli appuntamenti più attesi dell’anno.

Biglietti a partire da 12,00 euro fino a 20,00 euro. Abbonamenti da 30,00 a 38,00 euro.

Per informazioni: www.trapanicomix.com