"Il richiamo della natura". La mostra fotografica sulle Saline di Trapani e Paceco

27/05/2023 20:35:00

Grande riscontro ieri pomeriggio presso la Torre di Ligny a Trapani per l’inaugurazione della mostra fotografica il “Il RICHIAMO DELLA NATURA” che sarà visitabile fino al 26 giugno. Organizzata dal WWF, l’Ente Gestore della riserva regionale “Saline di Trapani e Paceco” la mostra attraverso gli scatti del fotografo toscano “GIOELLE”, Giovanni La Francesca, raffigura la straordinaria bellezza e l’enorme valore ambientale e storico culturale di un luogo magico quale le saline.

Nelle sale espositive dei suggestivi locali del museo civico di Torre di Ligny per l’inaugurazione della mostra sono intervenuti in una sala gremita di gente: il direttore della riserva Silvana Piacentino, il prof. Francesco Torre, presidente del consorzio universitario della provincia di Trapani e del museo civico Torre di Ligny, il Dott. Gaetano Benedetto presidente del centro studi WWF Italia, il Ten. Colonnello Andrea Li Volsi, comandante del centro anticrimine natura carabinieri di Palermo, CV Guglielmo Cassone della Capitaneria di porto di Trapani, il naturalista Salvatore Surdo, la dott.ssa Marta Ferrandelli dell’Europe Direct ufficio comunicazione europea D.G.Comm e il location manager e direttore di produzione Christian Peritore. Presenti in sala tra gli altri la soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Trapani Ach. Girolama Fontana, il deputato regionale trapanese Cristina Ciminnisi e il prof. Carlo Amenta nominato commissario per le ZES della Sicilia Occidentale.

Il luogo scelto per la mostra è un simbolo, dalla torre di avvistamento, infatti, il visitatore volge lo sguardo verso in uno degli ambienti naturali più belli e ricchi di biodiversità: la “Riserva Naturale Orientata delle saline di Trapani e Paceco”.

Gli scatti del fotografo ci raccontano della bellezza e dell’armonia che coesistono in un ambiente unico come quello delle saline, dove si intrecciano natura, paesaggio, patrimonio architettonico ed il lavoro dell’uomo per la coltivazione del prezioso sale marino, aprendo le porte su un mondo quello della tutela della biodiversità, spesso troppo poco conosciuto e non sempre compreso.

Il WWF ha ricordato che non a caso la mostra si inaugura il giorno di chiusura della campagna elettorale, volendo rappresentare una precisa richiesta alle amministrazioni di maggiore attenzione ed impegno a chiunque vinca le elezioni nei comuni di Trapani e Paceco. Il WWF ha poi ricordato per l’occasione che l’area delle saline potrebbe rientrare nel parco nazionale delle Egadi se solo si riaprisse il confronto su questo tema e se crescesse la consapevolezza dell’opportunità che questo potrebbe rappresentare per tutto il territorio.

Il percorso espositivo della mostra, ricorda Silvana Piacentino direttore dell’area protetta, guida lo sguardo dell’osservatore, introduce, incuriosisce, stimola ad osservare per approfondire la conoscenza al fine di renderci consapevoli della ricchezza naturale che abbiamo il dovere di preservare anche perché la specie umana al pari delle altre dipende intrinsecamente da un delicatissimo equilibrio che stiamo alterando.

Nel corso dei vari interventi dedicati alla presentazione della mostra il direttore ha anche ricevuto a sorpresa un importante riconoscimento come moltiplicatore della Comunicazione Europea da parte dello Europe Direct Trapani Sicilia con la motivazione di essersi distinta, nella promozione della tutela del patrimonio ambientale nell’esercizio dell’ordinaria attività lavorativa.