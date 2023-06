 Assostampa Trapani, dopo 50 anni la sede è un bene confiscato alla mafia

10/06/2023 07:00:00

“L’Assostampa Trapani è dagli anni cinquanta che non ha una sede a Trapani e provincia, e questo già ha una valenza, ma ancora più importante perché si tratta di un locale confiscato alla criminalità organizzata” ha dichiarato Vito Orlando, giornalista e segretario provinciale dell’Assostampa Trapani, giovedì scorso alla consegna delle chiavi della nuova sede del Sindacato unitario dei giornalisti, sito in via Duca D'Aosta, a Casa Santa Erice.

L’immobile è stato infatti aggiudicato all’associazione in comodato d’uso gratuito, a seguito di partecipazione a un apposito avviso pubblico.

A consegnare le chiavi al segretario provinciale Vito Orlando, è stato il responsabile del 5° settore – Lavori Pubblici, Andrea Denaro, alla presenza della sindaca Daniela Toscano e degli assessori Carmela Daidone (con delega ai beni confiscati) e Pino Agliastro.

«Questo spazio – commenta la sindaca Daniela Toscano - darà la possibilità ai giornalisti di poter implementare attività sociali, aggregative e formative, dando anche luogo ad iniziative culturali che possano avvicinare sempre più il mondo dell’informazione ai cittadini. Tutto ciò va nella direzione della difesa della libertà di stampa e della pluralità degli organi di informazione, oltre che di tutela dei diritti e degli interessi morali e materiali della categoria, in questo territorio».

Oltre a Orlando, per Asssostampa erano presenti il vice segretario Max Firreri, la tesoriera Pamela Giampino e il consigliere regionale Gianfranco Criscenti.

« Particolarmente simbolico che si tratti di un locale sequestrato alla mafia, che torna così a una fruizione pubblica – ha detto Orlando - . Infatti, oltre all’attività istituzionale e ai corsi di formazione dell’Ordine, apriremo questo spazio alla cittadinanza per eventi culturali».

La sede verrà inaugurata il prossimo luglio alla presenza di Alessandra Costante, segretario generale della FNSI, la Federazione nazionale della stampa.