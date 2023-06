11 anni senza la festa del Santissimo Crocifisso a Calatafimi

12/06/2023 18:25:00

Il ritorno della festa della Madonna di Tagliavia nella vicina Vita (qui l'articolo su Tp24) ha rintuzzato le polemiche a Calatafimi per la festa del Santissimo Crocifisso, che non si tiene dal 2012, e che era un evento molto sentito in città e non solo.

Il rito della processione, molto imponente, si è interrotto nel 2012 dopo quattro secoli e mezzo. Secondo la testata Alpa Uno alla base della sospensione della processione, che costava circa 800mila euro, ci sono i contrasti tra gli undici ceti e le secolari associazioni che componevano il corteo e la chiesa.

La festa durava addirittura tre giornate, due per il corteo ed una più religiosa.

Era una delle feste popolari più antiche d’Italia. Si svolgeva ogni 5 o 7 anni nei giorni che vanno dal primo al 3 maggio. Celebra i miracoli operati dal Crocifisso di legno della chiesa di S. Caterina, gli ultimi giorni di giugno del 1657.

Qui le immagini dell'ultima edizione.