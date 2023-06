Dario Safina insiste per la messa in sicurezza di Montagna Grande 

16/06/2023 12:10:00

Dario Safina, parlamentare regionale del PD all'ARS, torna a chiedere al Governo Schifani di adottare i necessari interventi finalizzati alla manutenzione e messa in sicurezza delle strade forestali nel territorio di Montagna Grande sul versante di Chinea, nel territorio trapanese.

Nella nota inviata al presidente della Regione e all'assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, il parlamentare trapanese sottolinea come il complesso boscato di Montagna Grande sia stato fortemente danneggiato da un disastroso incendio verificatosi nel luglio 2020.

"Un evento - sottolinea - che ha reso impraticabile il passaggio nei diversi sentieri e lungo i viali esistenti, ostruiti da numerosi tronchi e rami con gravi ripercussioni anche sul rischio idrogeologico del territorio stesso".

Malgrado l’Azienda Foreste della Regione Sicilia sia stata sollecitata ad attivare tutte le procedure tecniche ed amministrative necessarie alla rigenerazione del bosco e della vegetazione di Montagna Grande, risultano necessari interventi volti alla rimozione degli arbusti con immediata messa in sicurezza delle strade oggi sbarrate, onde garantire l’operatività degli addetti all’antincendio della Forestale e della Protezione civile. Le strade ostruite, inoltre, non consentono altresì il passaggio dei mezzi antincendio per raggiungere il fronte fuoco nei casi di emergenza.

L'onorevole Safina sollecita il Governo per sapere la tempistica degli interventi di messa in sicurezza del versante di Chinea.