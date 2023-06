Misteri di Trapani. Il gruppo sacro La Sentenza si rifà il look

19/06/2023 13:25:00

Il gruppo sacro La Sentenza, che fa parte della processione dei Misteri di Trapani, si rifà il look.

Ieri sera è stato trasportato dalla chiesa del Purgatorio, dove sono custoditi tutti i ceti che compongono il lungo corteo del Venerdì santo, alla sede dell'associazione La Sentenza dove verranno eseguiti gli interventi di restauro.

Il cantiere è già apertol'inizio di un importante processo di manutenzione straordinaria, a cura della Partenope Restauri di Elena Vetere, che mira a preservare e valorizzare questa preziosa opera per le future generazioni. Sarà anche possibile prenotare una visita per ammirare da vicino il Gruppo Sacro La Sentenza durante il periodo dei lavori di restauro. Questa sarà un'opportunità unica per gli appassionati di arte e cultura per immergersi nell'atmosfera del cantiere e per scoprire i dettagli e le tecniche impiegate dai restauratori per restituire al Gruppo Sacro la sua bellezza originale.

Per prenotare una visita al cantiere, gli interessati devono compilare un modulo disponibile sul sito web www.lasentenzatrapani.it . “E' una fase cruciale – dice il capo console Franco Gambino - del progetto di restauro del Gruppo Sacro La Sentenza e auspichiamo che questa iniziativa possa suscitare un crescente interesse e coinvolgimento da parte di tutta la comunità”.