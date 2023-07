Caldo rovente ovunque. In Sicilia picchi di 48°. Allerta della Protezione Civile

16/07/2023 07:21:00

L'anticiclone sub-tropicale non molla la presa nel Paese e farà aumentare le temperature fino a + 12°C sopra la media. Oggi si toccheranno anche i 38-39°C come in Toscana (Firenze) e Lazio (Roma), fino a 40-41°C su Puglia, Sicilia e Sardegna». Probabilmente saranno abbattuti molti record con le temperature massi nelle varie città.

Domani, lunedì, l’anticiclone africano raggiungerà il massimo della potenza. In Sicilia sono previsti picchi di 48 gradi come anche in Sardegna. In Toscana e Lazio saranno possibili temperature tra 41-43°C rispettivamente a Firenze e Roma. 45°C in Puglia, fino a 39-40°C al Nord. Oltre al gran caldo atteso di giorno, si dovrà fare i conti anche con le notti tropicali, ovvero notti in cui le temperature non scendono mai sotto i 20°C.

La Protezione Civile Sicilia ha lanciato un avviso per rischio incendi e ondate di calore - L’avviso regionale di protezione civile per rischio incendi e ondate di calore indica per oggi domenica 16 luglio 2023, pericolosità incendi MEDIA su Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania e Allerta ROSSA a causa del forte caldo per le tre città metropolitane. Qui l'avviso.

“Il volontariato di protezione civile è attivato sul fronte della prevenzione e dello spegnimento degli incendi a supporto del corpo forestale della Regione Siciliana e dei Vigili del Fuoco ma non farà mancare, se necessario, la sua presenza per assicurare le attività di assistenza alla popolazione più fragile”, lo dichiara il Direttore Generale della Protezione Civile SIciliana, Salvo Cocina.

“Si raccomanda ai sindaci - aggiunge il Capo della Protezione Civile - l'attivazione delle fasi operative previste nei piani comunali di emergenza. E' necessario attivare i Presidi Operativi indicati dai piani di emergenza, mantenendo in allerta i responsabili delle funzioni tecniche di valutazione, di pianificazione e di assistenza per tutta la durata del fenomeno delle alte temperature che perdurerà nei prossimi giorni. Il forte caldo mette a rischio la popolazione vulnerabile. Gli incendi, inoltre, possono propagarsi con estrema rapidità a causa delle alte temperature dell’aria e del suolo.”

Le previsioni di oggi e dei prossimi giorni nel trapanese - Giornata prevalentemente calda con cielo sereno, minima 24°C, massima 35°C. Nel dettaglio: cielo sereno e caldo al mattino e al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 35°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 6 sarà di 24°C. I venti saranno moderati da Sud al mattino con intensità di circa 17km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Sud-Sud-Ovest con intensità di circa 12km/h, alla sera moderati da Nord-Nord-Est con intensità tra 11km/h e 16km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.6, corrispondente a 1026W/mq.

Lunedì 17 Luglio: giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso e caldo, temperatura minima di 25°C e massima di 36°C. In particolare avremo cielo sereno e caldo al mattino e al pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 36°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 6 sarà di 25°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Est con intensità di circa 13km/h, al pomeriggio moderati da Nord-Nord-Est con intensità tra 20km/h e 31km/h, alla sera moderati da Nord-Est con intensità tra 20km/h e 29km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.5, corrispondente a 1023W/mq.

Martedì 18 Luglio: giornata caratterizzata da ampio soleggiamento e caldo, temperature comprese tra 26 e 35°C. Nel dettaglio: bel tempo e caldo al mattino e al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 35°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 26°C. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Nord-Nord-Est con intensità compresa tra 26 e 34km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.5, corrispondente a 1022W/mq.