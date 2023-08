Volley B1: Marsala Volley conferma il libero Maria Chiara Norgini

09/08/2023 12:30:00

Il tassello successivo per la costruzione del roster per l'imminente inizio stagione 2023/2024 della nuova Marsala Volley, nel Campionato Nazionale serie B1 di Volley Femminile, passa da una conferma. Si tratta del libero Maria Chiara Norgini, la scorsa stagione in forza proprio al Marsala Volley in A2. L'atleta di Foligno, classe 1998 per 170 cm, è una pallavolista carismatica solida in difesa ed in ricezione. Le vengono riconosciute ottime qualità balistiche grazie ad una spiccata reattività durante le fasi di gioco.

Il suo curriculum ha inizio in B2 nel 2011/2012 a Bastia Umbra e da neopromossa gioca con la stessa maglia la stagione successiva in B1. Torna in B2 nella stagione 2013/2014 con la maglia della Pro Patria Milano raggiungendo anche la finale nazionale Under 16. Poi, il primo salto di qualità la porta per due anni in A2 alla Beng Rovigo e nel 2016 il secondo lo fa in A1 con Il Bisonte Firenze per poi passare, nel 2017 alla Millennium Brescia in A2 dove conquista una bellissima promozione rimanendo con le leonesse in A1 per un anno. Nel 2019/2020, stagione di restrizioni sanitarie, gioca in A2 a Baronissi dove trova Coach Leo Barbieri, e nella stagione successiva lo segue in Friuli a Talmassons sempre in A2. Poi una stagione sfortunata a Vicenza con l'Anthea che non riesce a salvare la categoria e l'approdo al Marsala Volley nella stagione passata con Coach Marco Bracci che ritrova dopo l'esperienza in A1 a Firenze.

"Sono molto contenta ed entusiasta di tornare a Marsala, quando la società ha rinnovato la fiducia verso di me per questa importante annata non ho esitato ad accettare, per me Marsala è come la mia seconda casa. Sono carica e non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne e sono pronta per dare il mio contributo e la mia esperienza a questa squadra. Sono convinta che ci toglieremo delle belle soddisfazioni tutte insieme".