Trapani, la festa per la Madonna: il programma.  Il Vescovo va a Tunisi 

13/08/2023 06:00:00

Da oggi, con la rievocazione dello sbarco, si entra nel clou dei festeggiamenti per la Madonna di Trapani, patrona della Diocesi e co-patrona della città di Trapani. Il vescovo partirà per Tunisi ospite dell’arcivescovo Ilario Antoniazzi per presiedere la celebrazione per la festa della Madonna di Trapani che a La Goulette si tiene nel giorno della solennità dell’Assunta il 15 agosto. Rientrerà a Trapani la sera del 16 agosto – se i voli saranno in orario – per la conclusione dei festeggiamenti in Cattedrale.

Tornerà a svolgersi anche quest’anno il 15 agosto la festa della Madonna di Trapani nella parrocchia dei santi Agostino e Fedele a Lo Goulette, piccola enclave del porto di Tunisi abitata da una numerosissima comunità siciliana fino agli 60 del secolo scorso, una comunità che aveva importato e diffuso in Tunisia il culto della Madonna di Trapani. D ella meravigliosa immagine attribuita a Nino Pisano si conservano ancora due copie: una in Cattedrale a Tunisi e un’altra a La Goulette dove si svolgeva una grande processione che raggiungeva il mare e che, secondo le testimonianze, univa non solo i fedeli cristiani ma anche islamici.

La processione era stata interrotta al tempo del presidente Bourghiba senza che però si spegnesse il ricordo e la fede oggi animata soprattutto da cristiani africani. Nel 2017 si è ripresa la tradizione, seppur in maniera ridotta, che continua ad attrarre residenti e visitatori.

Quest’anno l’arcivescovo di Tunisi Ilario Antoniazzi ha invitato il vescovo di Trapani a presiedere la celebrazione eucaristica che si terrà a La Goulette alle 17.30 martedì 15 agosto.

“Oggi si parla tanto di migranti e la Vergine, nel secolo scorso, ha compiuto il viaggio al contrario, dalla Sicilia alla Tunisia con i pescatori siciliani che portarono in barca una copia della statua del Santuario di Trapani”. “Porto con me l’affetto e il sentire diffuso dei trapanesi e di tanti siciliani nei confronti della Tunisia e della persistente memoria della Petite Sicile ( così veniva chiamata La Goulette ndr). Affido alla Madonna di Trapani il sogno di La Pira che papa Francesco ha riconsegnato ai vescovi delle chiese del Mediterraneo e vi chiedo di accompagnarmi in questo viaggio e di pregare per il dialogo costruttivo tra le realtà delle dure rive”.

E’ la prima volta che un vescovo di Trapani celebra la festa della Madonna di Trapani in Tunisia da quando il culto si è diffuso.

Il 15 di agosto inoltre si terrà una celebrazione della Madonna di Trapani anche a Casablanca in Marocco nella Chiesa italiana di Cristo Re dove viene conservata un’altra copia dell’immagine marmorea che si conserva nel Santuario di Trapani il cuo culto è diffuso in molte città italiane e del Mediterraneo.

Questo invece il programma a Trapani.

DOMENICA 13 AGOSTO - NOTTE MARIANA

- Ore 21.00 Al Porto peschereccio - Processione a mare con i pescherecci e arrivo della Statua della Madonna di Trapani - Liturgia della Parola. Subito dopo segue il trasporto in Cattedrale.

Itinerario: Porto peschereccio, Via Piloti, Largo delle Ninfe, Via Carolina, Piazza Gen. Scio, Corso Vitt. Emanuele, Cattedrale.

- Ore 22.00 In Cattedrale - Lode a Maria Madre di Dio

LUNEDÌ 14 AGOSTO

- Ore 17.30 A Porta delle Botteghelle (Ossuna) - Manifestazione in onore della Madonna di Trapani, patrona della gente di mare. Momento di preghiera in suffragio dei pescatori, dei marittimi defunti e delle vittime del mare.

- Ore 18.00 In Cattedrale e al Santuario - Quindicina e Celebrazione Eucaristica

- Ore 21.30 In Cattedrale: veglia Mariana

MARTEDÌ 15 AGOSTO - SOLENNITA’ DI MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO

- Ore 7.00 - 8.00 - 9.00 - 11.15 - 12.30 Al Santuario - Celebrazione Eucaristica

- Ore 11.00 - 19.00 In Cattedrale: Celebrazione Eucaristica.

- Ore 22.30 Dinanzi al Palazzo Cavarretta XV Concerto “Ai Santi Patroni” della Banda Musicale “Città di Paceco” diretta dal M° Claudio Maltese.

MARTEDÌ 16 AGOSTO - SOLENNITA’ DI MARIA SS. DI TRAPANI, PATRONA DELLA DIOCESI E COMPATRONA DELLA CITTÀ

- Ore 09.30 In Cattedrale: Sfilata del gruppo Tamburini trapanesi “Trinacria”.

- Ore 10.00 Al Santuario “Maria SS. Annunziata”: Celebrazione Eucaristica

- Ore 11.00 In Cattedrale: Celebrazione Eucaristica

- Ore 12.00 Al Santuario “Maria SS. Annunziata”: Supplica alla Madonna di Trapani

- Ore 18.00 Palazzo Cavarretta: Omaggio floreale ai Santi Patroni della Città Sant’Alberto e Maria SS. di Trapani - Comando VV.FF. di Trapani.

- Ore 18.30 Santuario - Celebrazione Eucaristica

- Ore 19.30 Cattedrale - Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Pietro Maria Fragnelli.

- Ore 20.45 Processione della Statua della Madonna di Trapani

Itinerario: Cattedrale, Corso Vitt. Emanuele, Via Serisso, Viale R. Elena, Via Amm. Staiti, Via XXX Gennaio, Piazza Vitt. Veneto, Via Garibaldi, Via Torrearsa, Corso Vitt. Emanuele, Cattedrale.