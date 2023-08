"Marsala nel degrado a Ferragosto. Grillo senza bussola"

18/08/2023 00:25:00

"Italia Viva Marsala, a distanza di qualche giorno dal Ferragosto, non può che notare come ogni anno alberghi in molti cittadini la speranza che non sia peggiore di quello precedente".

E' la considerazione che fa il partito di Renzi a Marsala, con la coordinatrice Rossella Mannone, che segnala ancora una volta la presenza di blatte, topi, e una situazione di degrado generale in giro per la città proprio nel periodo di maggior presenza turistica. Ecco la nota.

"Il 15 mattina le spiagge si sono ritrovate sommerse di rifiuti di ogni genere e specie, senza che addirittura i bagnanti potessero fruirne liberamente. In molti ci siamo ritrovati a pulire uno spazio per poggiare le cose personali.

E’ la storia di ogni 14 agosto, di ordinanze emesse che non vengono rispettate ma ancor di più che nessuno fa rispettare, semplicemente perché nessuno controlla.

In questa città constatiamo la totale assenza di programmazione e di visione. Non c’è una linea chiara attraverso cui comprendere quale sia lo sviluppo della città. Sappiamo però che è lento ma tutto in declino il presente e, quasi certamente, segnato in negativo il futuro di Marsala.

Evidentemente l’attuale amministrazione ha un disegno che non è di facile comprensione ai cittadini, quello che invece è visibile agli occhi è la spazzatura, il mancato decoro e la presenza di topi e blatte in pieno centro storico.

A questo si aggiunga che nella zona del porticciolo c’è una realizzazione a metà della pista ciclabile ancora con paletti in ferro, che possono arrecare danno se qualcuno in bici dovesse cadere ovvero se si dovesse verificare in quel posto un incidente.

E’ tutto raffazzonato, sembra una città dimenticata. L’auspicio è che questa Amministrazione abbia uno scatto di orgoglio e finalmente metta mani all’ordinario, perché le cose straordinarie le abbiamo già viste".