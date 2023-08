Un ristorante di Mazara si fa pagare 20 euro per tagliare una torta

21/08/2023 12:02:00

Sullo scontrino compare la vocre "varie", il costo è 20 euro. Chiedono alla titolare cosa significasse quella voce e gli risponde: "il taglio della torta".

Cioè, alla fine della cena di compleanno, per la "cortesia" di tagliare una torta il ristorante si è fatto pagare 20 euro.

E' quanto successo in un noto locale (pizzeria e ristorante) sul lungomare di Mazara del Vallo.

Un gruppo di persone è andato a cena al ristorante. Hanno preso pesce, antipasti, vino. Era sicuramente una cena per festeggiare qualcosa e hanno portato, come si fa di solito, una torta da casa per poterla mangiare dopo il pasto. E' una cortesia molto diffusa nei ristoranti siciliani, quella di permettere di portare una torta (soprattutto se non si ha la pasticceria) per poter festeggiare una ricorrenza. Funge anche da "pubblicità" per il ristorante, in cui si decide di passare un momento da ricordare.

Ebbene, in questo locale sul lungomare di Mazara, invece, la "cortesia" è un servizio a pagamento a quanto pare.

La vicenda è stata raccontata con un post sui social da uno dei clienti.

"Dopo aver pagato profumatamente il conto, nella dicitura Varie 20 euro , ho chiesto alla proprietaria di cosa si trattasse...lei ha risposto "Il taglio della torta". Trovo VERGOGNOSO e indecente la cosa...la Prima VOLTA che mi succede.. soprattutto dopo avere speso ben 240 EURO!

..non ci sono parole...non lamentatevi se poi non lavorate e chiudete! RICORDATEVI CHE Una volta si viene presi in giro.

Trattate Meglio i vostri CLIENTI!"

L'episodio si lega ad altri casi che hanno fatto il giro d'Italia, come quella storia del piattino fatto pagare in più ad una mamma per far assaggiare due fili di pasta al bambino. Oppure il taglio del toast in due costato 2 euro sul lago di Como.

A Mazara, invece, si sono fatti pagare 20 euro per conservare la torta e per tagliarla.